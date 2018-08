Ein Toter bei Explosion in Militärfabrik nahe Salisbury

Ursache war vorerst unklar

Salisbury – Bei einer Explosion in einer Militärfabrik in Großbritannien ist ein 29-jähriger Mann getötet worden. Ein 26-Jähriger sei bei dem Vorfall in der Anlage nahe dem südenglischen Salisbury am späten Freitagabend schwer verletzt worden, teilten die Polizei und das Unternehmen Chemring Countermeasures am Samstag mit. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar.

Die Stadt Salisbury war im Zusammenhang mit dem Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal (67) und dessen Tochter Julia (33) im März mit dem Nervengift Nowitschok im März in die internationalen Schlagzeilen gerückt. Zudem hatte dort eine Frau mit ihrem Freund im Juli ein Fläschchen mit dem Kampfstoff gefunden und es offenbar für Parfüm gehalten. Die dreifache Mutter starb acht Tage später im Krankenhaus. (APA, 11.8.2018)