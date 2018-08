Auslosung: Pöltl startet mit Spurs gegen Timberwolves

Erstes Duell mit Ex-Club Toronto am 3. Jänner. LeBron James sieht Cleveland am 21. November wieder

New York – Die nordamerikanische Basketball-Liga NBA hat am Freitag ihren Spielplan für die Saison 2018/19 veröffentlicht. Der Wiener Jakob Pöltl startet mit seinem neuen Team San Antonio Spurs am 17. Oktober (Ortszeit) mit einem Heimspiel gegen die Minnesota Timberwolves.

Die NBA-Saison beginnt einen Tag zuvor mit den beiden Spielen Boston Celtics gegen Philadelphia 76ers und Golden State Warriors und Oklahoma City Thunder. Das erste Spiel Pöltls mit den Spurs gegen sein Ex-Team Toronto Raptors steigt am 3. Jänner in San Antonio.

Basketball-Superstar LeBron James kehrt mit den Los Angeles Lakers am 21. November nach Cleveland zurück. Sein Heimdebüt für die Lakers gibt der 33-Jährige am 20. Oktober gegen die Houston Rockets. Der viermalige MVP hatte die Cleveland Cavaliers nach vier Jahren verlassen, um sich Los Angeles anzuschließen.

Der Grunddurchgang endet am 10. April. (APA/Reuters, 11.8.2018)