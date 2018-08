Austria und Rapid wehren sich gegen Rechtsextremismus-Vorwürfe

Die Wiener Klubs wehren sich gegen Vorwürfe Im Vorfeld der EL-Partie von Rapid bei Slovan Bratislava und betonen die "Null-Toleranz-Politik".

Wien – Der SK Rapid und die Wiener Austria distanzieren sich von Vorwürfen des rechtsextremen Gedankenguts in den eigenen Fankreisen. Diese wurden im Vorfeld des Europacup-Duells der Hütteldorfer mit Slovan Bratislava zumindest angedeutet.

Rapid: "Null-Toleranz-Strategie"

Der SK Rapid wehrt sich in einer Pressemitteilung gegen den Eindruck, "beim SK Rapid wäre die Fanszene dem rechtsextremen Milieu zuzurechnen und ginge es bei den Duellen der beiden Verein abseits des Sports um "den Führungsanspruch unter den mitteleuropäischen rechtsextremen Fans".

"In der Tat gab es Ende der 1980er und Anfang der 1990er-Jahre Unterwandwanderungsversuche durch rechtsradikale Kreise, diese wurde aber gerade durch die aktive Fanszene und die damals schon führende Ultras Rapid-Bewegung verhindert. Die Kurve des SK Rapid lehnt jegliche Form von politischen Extremismus rund um die Spiele ihres Herzensvereins ab und auch der Verein verfolgt bei Verfehlungen eine explizite Null-Toleranz-Strategie", so die Aussendung weiter.

Austria: "Wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun"

Die Austria wiederum geriet in den Fokus, weil die Violetten eine Fanfreundschaft mit Slovan pflegen. "Ein ehemaliger Fanklub der Austria wurde als Ursache für mögliche Konflikte an den Pranger gestellt. Wir möchten klar festhalten, wir haben diesen Fanklub 2013 ausgeschlossen. Diese Leute haben alle ein Hausverbot und teilweise auch ein bundesweites Stadionverbot. Wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun", stellt AG-Vorstand Markus Kraetschmer in einem eigens produzierten Video fest.

"Es ist ärgerlich, wenn solche Leute dann immer noch als Austria-Fanklub bezeichnet werden und die Austria möglicherweise für Konflikte, die es Gott seid dank nicht gegeben hat, in den Medien zur Rechenschaft gezogen werden."

Anzeigen nur bedingt effektiv

Beide Wiener Klubs betonen die Null-Toleranz-Strategie gegen rechtsextremistisches Gedankengut und bereits ausgesprochene Stadionverbote gegen derartige Fans. Der SK Rapid organisierte eine Sonderführung im Rapideum mit dem Schwerpunkt "Grün-Weiß unterm Hakenkreuz" für auffällig gewordene Fans.

Kraetschmer betont: "Was außerhalb des Stadions passiert, da ist mehr die Exekutive bzw. der Gesetzgeber gefragt. Wir haben auch Leute wegen Wiederbetätigung angezeigt. Solche Verfahren wurden aus uns unverständlichen Gründen teilweise eingestellt. Titel: "Besoffene Geschichte".

Am kommenden Donnerstag empfängt Rapid Slovan Bratislava zum Rückspiel in der 3. Runde der Qualifikation zur Europa League. Das Hinspiel konnten die Slovaken mit 2:1 für sich entscheiden. (red, 11.8.2018)