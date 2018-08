Toronto: Tsitsipas nimmt Zverev aus dem Turnier

Zverev vergab im zweiten Satz zwei Matchbälle – Del Potro ab Montag 3., Tsitsipas in Top 20

Toronto – Der griechische Teenager Stefanos Tsitsipas ist in Toronto nicht zu stoppen: Nach seinen Siegen über Dominic Thiem und Novak Djokovic schaltete die (Noch-)Nummer 27 der Welt im Viertelfinale des Masters-1000-Turniers in Kanada auch Titelverteidiger Alexander Zverev aus. Tsitsipas setzte sich in knapp zweieinhalb Stunden 3:6,7:6(11),6:4 durch. Im zweiten Satz wehrte der Grieche zwei Matchbälle ab.

Zverev hatte schon mit 6:3,5:2 geführt und wie der sichere Sieger ausgesehen. Im Halbfinale trifft Tsitsipas auf den Südafrikaner Kevin Anderson. Der US-Open- und Wimbledon-Finalist gewann gegen den formschwachen Bulgaren Grigor Dimitrow in nur 66 Minuten 6:2,6:2.

Damit wird übrigens Juan Martin Del Potro am Montag auf jeden Fall auf ATP-Rang drei vorrücken, Tsitsipas erreicht erstmals die Top 20. (APA, 10.8.2018)