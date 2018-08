ManUnited gewinnt Auftakt gegen Leicester 2:1

Pogba und Shaw sorgen für den Auftakt nach Maß für das Team von Jose Mourinho

Manchester United hat das Auftaktspiel der englischen Fußball-Premier-League gegen Leicester City am Freitag mit 2:1 (1:0) für sich entschieden. Dem Vizemeister der vergangenen Saison gelang im heimischen Old Trafford durch Weltmeister Paul Pogba ein Traumstart. Der Kapitän erzielte aus einem Elfmeter früh die Führung (3.). Luke Shaw sorgte kurz vor Schluss vermeintlich für die Entscheidung (83.).

Leicesters Jamy Vardy machte es in der Nachspielzeit mit dem Anschlusstor (92.) noch einmal spannend. Der aufgerückte Goalie Kaspar Schmeichel setzte einen Kopfball nach Eckball in der letzten Aktion des Spiels knapp am Tor vorbei. Ex-ÖFB-Kapitän Christian Fuchs kam bei Leicester nicht zum Einsatz. (APA, 10.8.2018)