Liefering weiter makellos, erster Sieg für Lustenau

Lafnitz und Amstetten nach remis weiter sieglos – Kapfenberg vs. Ried auf Samstag verschoben

Wien – Liefering ist in der 2. Fußball-Liga auch nach dem dritten Spiel ohne Punktverlust geblieben. Die Salzburger setzten sich gegen die Young Violets von Andreas Ogris 3:0 (0:0) durch. Den ersten Sieg gab es für Austria Lustenau. Beim 3:0 (1:0) in Horn traf Ronivaldo doppelt. Lafnitz und Amstetten trennten sich 1:1 (0:1) und warten damit beide weiter auf den ersten Sieg.

Eine Stunde hielt die Abwehrformation der "Jungveilchen". Dann trafen David Schnegg (62.) bzw. Mohamed Camara (65.) innerhalb weniger Minuten. Dominik Szoboszlai sorgte mit seinem 2. Saisontor (74.) für den Endstand. Mahamadou Dembele vergab zudem in der ersten Halbzeit einen Elfmeter (39.). Das Zweitteam von Austria Wien hält damit weiter bei drei Punkten.

Doppelter Ronivaldo

In Horn besorgte Ronivaldo schon in der sechsten Minute die Führung. Der Brasilianer entschied schließlich die Partie mit seinem zweiten Tor aus einem Elfmeter (64.). Der eingewechselte Alexander Ranacher erzielte mit einem wuchtigen Schuss den Endstand. Die Vorarlberger verbesserten sich damit mit fünf Punkten zwischenzeitlich auf Rang vier, Horn ist als einziges Team noch ohne Punkte.

Lafnitz, das in der Tabelle mit dem ersten Punktgewinn anschrieb, ging in Amstetten bereits in der vierten Minute durch Nikola Frljuzec in Führung. Patrick Lachmayr glich für Amstetten (zwei Zähler) nach 50 Minuten aus.

Kein Spiel in Kapfenberg

Das Spiel zwischen Kapfenberg und Ried musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes auf Samstag (13.00 Uhr) verschoben werden. (APA, 10.8.2018)

Ergebnisse, Freitag, 10.08.2018:

Kapfenberger SV – SV Ried verschoben Wegen Unbespielbarkeit des Platzes auf Samstag (13.00 Uhr) verschoben

FC Liefering – Young Violets Austria Wien 3:0 (0:0)

Tore: Schnegg (62.), Camara (65.), Szoboszlai (75.). Anm. Dembele (L.) vergibt einen Elfmeter (39.)

SKU Amstetten – SV Lafnitz 1:1 (0:1)

Tore: Lachmayr (50.) bzw. Frljuzec (4.)

SV Horn – Austria Lustenau 0:3 (0:1)

Tore: Ronivaldo (7., 64./Elfmeter), Ranacher (85.)

Samstag, 11.08.2018

Wacker Innsbruck II – Blau Weiß Linz 14.30

WSG Wattens – Austria Klagenfurt 20.00

Sonntag, 12.08.2018

Vorwärts Steyr – SC Wr. Neustadt 10.30

FC Juniors OÖ – FAC Wien 17.00