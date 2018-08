Ericsson stellt wegen 5G-Nachfrage neue Mitarbeiter in USA ein

Gesucht werde vor allem nach Ingenieuren und Spezialisten für Künstliche Intelligenz

Ericsson stockt wegen der steigenden Nachfrage nach Ausrüstung für den neuen Mobilfunkstandard 5G seine Belegschaft in den USA auf. Es würden rund 300 Stellen geschaffen, kündigte der schwedische Netzwerkausrüster mit weltweit rund 95.000 Mitarbeitern am Freitag an. Gesucht werde vor allem nach Ingenieuren und Spezialisten für Künstliche Intelligenz. Die USA sind für Ericsson mit einem Umsatzanteil von einem Fünftel der größte Absatzmarkt.

Konkurrenten Huawei und Nokia

Analysten rechnen damit, dass Ericsson von den Investitionen in die 5G-Technologie profitieren wird. Die USA gehören neben China und Südkorea zu den Ländern, die den 5G-Aufbau anführen. Bis Jahresende will das Unternehmen 5G-fähige Funktechnik in den USA produzieren. Ericsson konkurriert mit Nokia aus Finnland und dem chinesischen Anbieter Huawei. Nokia konnte kürzlich einen 3,5 Milliarden Dollar schweren 5G-Auftrag von der Deutschen-Telekom-Tochter T-Mobile US einheimsen. (Reuters, 10.8.2018)