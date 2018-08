TV-Tipps für Sonntag, 12.August

Heimat, fremde Heimat: Die Schönheitsfalle – Nicht mit mir!, Manche mögen's heiß, Geo 360°: Mate-Tee, die Seele Argentiniens, American Hustle, Die Jahrhundertfrau – Elisabeth Heller. Mit Radiotipps

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat: Die Schönheitsfalle – Nicht mit mir! Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten erheben ihre Stimme und lehnen sich gegen Schönheits- und Schlankheitsdiktate auf. Bis 14.00, ORF 2

18.45 THEMENABEND

Erlebnis Bühne mit Barbara Rett: 100. Geburtstag von Leonard Bernstein mit West Side Story – Das Making Of: 1984, 27 Jahre nach der Premiere, dirigierte Bernstein das Werk mit Sängern seiner Wahl. Best of Bernstein: Die schönsten und ergreifendsten Bühnenmomente aus dem breit gefächerten Schaffen des Genies. Die große Bernstein-Gala des John Wilson Orchestra: Tribute von 2015. Bis 23.30, ORF 3

19.10 GESPRÄCH

Berlin direkt – Sommerinterview Thomas Walde spricht mit AfD-Vorsitzendem Alexander Gauland.Bis 19.30, ZDF

19.30 DOKUMENTATION

Geo 360°: Mate-Tee, die Seele Argentiniens Dessen Konsum und die dazugehörigen Zubereitungsrituale stehen für ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und Heimatliebe. Bis 20.15, Arte

20.15 UKULELE FOREVER

Manche mögen's heiß (Some Like It Hot, USA 1959, Billy Wilder) Billy Wilder klagte, wie er an Marilyn Monroe litt: In einer Szene sollte sie nur einen Satz sagen, drei Worte "Where's the whiskey?" – und angeblich dauerte es einen ganzen Tag. Marilyn habe dafür mehr als 70 Einstellungen gebraucht. "Was Billy Wilder damit andeuten will", schlussfolgerte die Süddeutsche Zeitung, "ist natürlich der Umstand, dass Marilyn Monroe vielleicht ein sehr nettes Mädchen war und vielleicht auch eine Göttin – aber bestimmt keine Schauspielerin." Darüber ließe sich streiten, und dazu hat angesichts dieser drei furios aufspielenden Göttinnen (Tony Curtis und Jack Lemmon in der Damenband) wirklich niemand Lust. Um 22.15 Uhr folgt ein Porträt der Monroe. Bis 23.45, Arte

20.15 IN FLAGRANTI

American Hustle (USA 2013, David O. Russell) Irving (Christian Bale) und Sydney (Amy Adams) sind in den 1970ern erfolgreiche Trickbetrüger in New York. Als Sydney von einem FBI-Agenten (Bradley Cooper) erwischt wird, bietet der den beiden einen Deal an: Das Betrügerpaar soll den korrupten Bürgermeister dazu bringen, Bestechungsgelder anzunehmen. Der Rest ist Satire im Kostüm. Bis 23.00, Puls 4

22.25 KEIN KINDERSPIEL

300 (USA 2007, Zack Snyder) Wieder wurde ein Frank-Miller-Comic (Sin City) verfilmt, und wieder schlug sich das entscheidend in der Optik nieder. Der Rest ist Perser- und Spartanerblut.

Bis 0.35, Pro Sieben

23.00 DOKUMENTARFILM

Die Jahrhundertfrau – Elisabeth Heller Die Mutter André Hellers ist diese Woche im Alter von 104 Jahren gestorben. Porträt von Beate Thalberg und Isolde von Mersi von 2012. Bis 0.05, ORF 2