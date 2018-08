Easy Rider: "Heinzl in Amerika" auf ATV

Ganz Klischee und streckenweise ohne Helm: Der ATV-Entertainer fährt mit der Harley die Route 66 – am Sonntag um 19.45 Uhr auf ATV

Können Sie sich noch an Dominic Heinzl erinnern? Sie wissen schon, ganz früher werkte er für Ö3-Treffpunkt und Kuschelecke, dann für X-Large oder Die Großen Zehn im ORF, später für Hi Society auf ATV und danach wieder für den ORF mit Chili. Manchen ist vielleicht auch die – äh, wie soll man sagen – kleine Meinungsverschiedenheit mit Rapper Sido am Rande der Großen Chance oder der von ihm erfundenen Energydrink Blaue Sau erinnerlich.

Dieser Dominic Heinzl wird ab 9. September auf ATV wieder den wenigen heimischen A- und B-Promis, vor allem also den vielen C-Promis in Heinzl und die VIPs wöchentlich nahetreten und hoffentlich ein wenig einheizen.

Vorglühen

Der Sender glüht jetzt schon vor und wärmt für den künftigen sonntäglichen Programmplatz um 19.45 Uhr auf. In vier Folgen ist der Reporter ab Sonntag in Heinzl in Amerika im Trump-Land unterwegs – und fährt mit einer Harley Davidson ganz klischeehaft (und zum Teil ohne Helm) die Route 66 ab. In Folge eins besucht Heinzl das Harley-Davidson-Museum in Milwaukee, Wisconsin und legt brav offen, dass ihm seine Reisebegleitung – eine Harley White Glide – gratis ("Es gibt keine Günstigere") zur Verfügung gestellt wurde.

Weiter geht es nach Chicago zur Julius-Meinl-Filiale (Kaffee mit Schlag und Topfenstrudel) und zum Österreicher Martin Wallner, dem selbsternannten "King of Sausage", der seine Würsterln anpreisen darf. Ganz harmlos spult und fährt Heinzl weitere Stationen ab, etwa ein Route-66-Museum (dort bringt er den Austria-Australia-Schmäh an) oder besucht die Amish in Arthur, Illinois. Bleibt zu hoffen, dass er für Heinzl und die VIPs einen Zahn zulegt und unbotmäßigere Fragen stellt. (Astrid Ebenführer, 12.8.2018)