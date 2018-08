Rückschlag für Dadic im Kampf um EM-Bronze

Vor den abschließenden 800-m-Läufen fehlen Ivona Dadic 89 Punkte auf Bronze – Verena Preiner nun auf Rang 8

Berlin – Ivona Dadic musste bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin einen Dämpfer hinnehmen. Im Kampf um die Bronzemedaille im Siebenkampf verlor Dadic am frühen Nachmittag mit 47,42 m im Speerwurf wertvolle Punkte auf die Konkurrenz. Die Oberösterreicherin fiel dadurch in der Gesamtwertung auf Rang 5 zurück.

Dadic fehlen nun 14 Punkte auf die niederländische Titelverteidigerin Anouk Vetter und 89 Punkte auf die Deutsche Carolin Schäfer. Verena Preiner landete mit 48,79 m im Speerwurf knapp vor Dadic. In der Gesamtwertung verbesserte sie sich um einen Platz auf Rang 8.

Vor den abschließenden 800-m-Läufen (20.20 Uhr) übernahm die belgische Olympiasiegerin Nafissatou Thiam (5.984) die Führung vor der Britin Katerina Johnson-Thompson (5.792). (slo, 10.8.2018)

Stand Siebenkampf der Frauen (6 von 7 Bewerben)

1. Nafissatou Thiam (BEL) 5.984 Punkte – 2. Katarina Johnson-Thompson (GBR) 5.792 – 3. Carolin Schäfer (GER) 5.704 – 4. Anouk Vetter (NED) 5.629 – 5. Ivona Dadic (AUT) 5.615 – 6. Katerina Cachova (CZE) 5.506 – Weiters: 8. Verena Preiner (AUT) 5.391 – 16. Sarah Lagger (AUT) 5.139