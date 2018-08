Unter der Lupe: Erkennen Sie die Konsole bei unserem Quiz!

Über die Jahrzehnte sind einige Spielgeräte zusammengekommen, unter der Lupe sind sie gar nicht so einfach auseinanderzuhalten

Sony, Microsoft, Nintendo, Atari und Co. sind nur eine Auswahl aller Hersteller, die bereits eine Konsole veröffentlicht haben. Sie alle sind aufgrund ihres einzigartigen Looks sehr einfach auseinanderzuhalten, haben sich die Designs doch in unsere Hirne eingebrannt. Doch wie sieht es, wenn Bilder der Geräte stark vergrößert werden – ist die Unterscheidung dann noch immer so einfach?