Mindestens vier Tote bei Schießerei im Osten Kanadas

Polizei bestätigt mehrere Todesopfer bei "noch anhaltender" Gefahrensituation in Hauptstadt von Provinz New Brunswick

Fredericton – Bei einer Schießerei in der kanadischen Stadt Fredericton sind laut Angaben der Polizei am Freitag mindestens vier Menschen getötet worden. Ein Angreifer hatte nach ersten Meldungen offenbar im Stadtteil Brookside West um sich geschossen. Die Polizei teilte mehr als eine Stunde nach Beginn der Schießerei mit, sie habe einen Verdächtigen in Gewahrsam. Allerdings sei die Gefahrensituation vorerst noch nicht beendet.

Die Behörden warnten die Bewohner im Vorort der 50.000-Einwohner-Stadt, ihre Wohnungen vorerst nicht zu verlassen und das Einsatzgebiet, wenn möglich, zu meiden. Die Meschen sollten auch dringend vermeiden, über Social Media ihre Position bekanntzugeben.

Ein Zeuge sagte dem kanadischen TV-Sender CBC, er habe in der Früh Schussgeräusche in schneller Abfolge gehört, die sich seinem Haus genähert hätten. Über die Hintergründe der Tat und über den genauen Hergang gab es vorerst noch keine Informationen. (red, 10.8.2018)