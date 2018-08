"True Detective": Was von der dritten Staffel zu erwarten ist

Die dritte Staffel der Krimiserie startet 2019 auf HBO. Alles, was bisher darüber bekannt ist

New York – Die heiß ersehnte dritte Staffel von "True Detective" ist seiner Fertigstellung ein Stück näher gerückt. Wie Medien berichten, dürfte der Dreh nun abgeschlossen sein. Hauptdarsteller Mahershala Ali schickte auf Instagram Grüße aus Arkansas, wo die neuen Folgen gedreht wurden und bedankte sich bei seinen "außergewöhnlichen" Kollegen bei Cast und Crew. Gedreht wurde seit Februar.

Erste Staffel begeistert, zweite enttäuschte

Die erste Staffel der HBO-Serie "True Detective" begeisterte Kritik und Publikum. Darin suchen Matthew McConaughey und Woody Harrelson einen Prostituierdenmörder in Louisiana. In der zweiten Staffel geraten Colin Farrell, Rachel McAdams und Taylor Kitsch an Mord und Korruption in Los Angeles. Allgemein gilt die erste Staffel als herausragend, wohingegen die Fortsetzung eher enttäuschend aufgenommen wurde.

Was ist aber nun in der dritten Staffel zu erwarten? HBO hält sich mit Informationen bedeckt, so viel scheint aber klar zu sein: