Matteo Garrone castet Buben für neue Pinocchio-Verfilmung

Einen "Horrorfilm für Kinder" nennt der Italiener sein Projekt. Die Dreharbeiten beginnen im Herbst, die Premiere ist für 2019 geplant.

Rom – Hunderte Buben beteiligen sich an diesem Wochenende in Rom an dem viertägigen Casting für die Suche nach dem neuen "Pinocchio". Der italienische Regisseur Matteo Garrone ("Gomorrha", "Das Märchen der Märchen"), der mit seinem Drama "Dogman" beim Filmfestival Cannes überrascht hat, sucht den jungen Protagonisten für die Verfilmung des Klassikers von Carlo Collodi, "Pinocchio".

Buben aus ganz Italien werden im großen Wasserpark von Torvaianica südlich von Rom erwartet, wo das Casting läuft. Produziert wird der Streifen von Garrones Filmproduktionsgesellschaft Archimede und Le Pact. Seinen neuen Film bezeichnete der 49-jährige Römer als "Horrorfilm für Kinder". Der Regisseur hat auch das Drehbuch geschrieben. Pinocchio lebt im Film in einer Bauernwelt voller Armut und Gewalt. Der Film soll in der zweiten Hälfte 2019 gezeigt werden, hieß es.

Der neue Pinocchio soll zwischen sieben und 12 Jahren alt, mager sein und keiner Erfahrung in der Kinowelt haben. Garrone wird sich in den nächsten Tagen für seinen Protagonisten entscheiden. Die Dreharbeiten beginnen im Herbst. Es handelt sich um eine weitere Verfilmung des bekannten Märchens nach jener des Oscar-Gewinners Roberto Benigni im Jahr 2002.

Pinocchio ist eine der bekanntesten Gestalten der Kinderbuchliteratur und stammt aus der Feder des Florentiner Autor und Journalist Carlo Lorenzini (1826-1890), der sich Carlo Collodi nannte. Mehr als drei Dutzend "Pinocchio"-Verfilmungen sind im Internet verzeichnet, die erste stammt aus dem Jahr 1911. Im Fernsehen erlangte Pinocchio durch eine in den siebziger Jahren produzierte 52-teilige Zeichentrickserie breite Popularität. (APA, 10.8.2018)