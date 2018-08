TV-Tipps für Donnerstag, 16. August

Beste Chance (D 2014, Marcus H. Rosenmüller) Kati (Anna Maria Sturm) und Jo (Rosalie Thomass) haben sich seit dem Abitur nicht mehr gesehen. Doch als Jo Kati besorgt Nachrichten hinterlässt, macht sie sich auf, um ihre Freundin in Indien zu suchen. Der dritte Teil der Heimatreihe ist auch ohne Kenntnis der Vorgängerfolgen verständlich – ein charmanter Coming-of-Age-Film, der an die Wichtigkeit von Freundschaft erinnert. Bis 0.25, BR

In der Lüge gefangen (Stone, USA 2010, John Curran) Jack Mabry (Robert De Niro) steht als Bewährungsbeamter kurz vor der Pensionierung, als ihn der Insasse Gerald "Stone" Creeson (Edward Norton) in persönliche Gespräche verwickelt. Diese sind anders als die üblichen Tricks der Häftlinge. Zum 75. Geburtstag von Robert De Niro wird der Film gezeigt, der trotz bekannter Besetzung inhaltlich eher seicht bleibt . Bis 0.05, 3sat

Türsteher Europas: Wie Afrika Flüchtlinge stoppen soll Die EU investiert Milliarden, um afrikanische Staaten als Grenzschützer zu etablieren. Unterstützt werden auch Diktaturen, die im Gegenzug Grenzen dichtmachen. Jan M. Schäfer und Simone Schlindwein folgen den Geldwüsten unter anderem nach Uganda, Niger und in den Sudan. Bis 23.00, ZDF

Pique Dame Die Oper Tschaikowskis ist eine der Höhepunkte der Salzburger Festspiele . Eine Aufzeichnung der diesjährigen Vorstellung unter der Regie von Hans Neuenfels und mit Mariss Jansons am Pult der Wiener Philharmoniker. Bis 0.15, Servus TV

Am Schauplatz: Familie Arbeitslos – wenn Kinder nur die Armut erben Max Nicholls begleitet drei Familien, bei denen Geldsorgen bereits seit Generationen den Alltag bestimmen. Warum wird Armut vererbt? Bis 22.00, ORF 2

Regeneration im Eiltempo Für Spitzensportler ist es wichtig, dass sich ihr Körper möglichst schnell und effektiv erholt. Das Forschungsprojekt "RegMan" untersucht, was dabei hilft – und welche Lehren Hobbysportler daraus ziehen können. Bis 21.00, 3sat

Wir sind alle Millionäre (1–3/3) (D 2015, Euros Lyn) Bisher ist die Pepys Road, ein Londoner Vorort, von Gentrifizierung und Immobilienboom nur gestreift worden. Doch nun dämmert es den Bewohnern der einstigen Arbeiterhäuser, dass sie zu Millionären aufgestiegen sind. Der Regisseur Euros Lyn beweist in dem Gesellschaftsporträt sein Gespür für hochaktuelle Themen. Alle drei Teile an einem Stück. Bis 23.15, Arte

Konkret: Kreditkartenbetrug per Internet Ein Pensionist wurde auf eine gefälschte Bankseite gelockt. Wer kommt für den Schaden auf? Bis 18.51, ORF 2

STANDARD Serienreif Doris Priesching spricht mit Trekkie Roman Gerold über die Rückkehr von Captain Picard. derStandard.at/Serienreif

FalterRadio: Wer braucht schon Dresscodes? Thomas Schäfer-Elmayer und Michaela Lindinger (Wien-Museum) über die Bedeutung von Kleidungs- und Benimmregeln. falter.at/radio

Punkt eins: In welchem Land liegen die Pole, und wem gehört der Mond? Recht im Weltraum und in anderen "staatsfreien Räumen" mit Irmgard Marboe, Professorin für internationales Recht an der Universität Wien. Bis 13.55, Ö1

Connected mit Claudia Unterweger In der Filmserie Das erste Mal stellt Daniel Grabner Titanic vor, den er bisher nie gesehen hat. Außerdem Verena Rossbacher mit ihrem Roman Ich war Diener im Hause Hobbs. Sie liest heute bei den O-Tönen. Bis 19.00, FM4

Medizin und Gesundheit Andreas Mauer über die Gesundheitsversorgung von Haftinsassen. Bis 16.50, Ö1

Journal-Panorama: Christen in Japan Mehr als 250 Jahre war das Christentum verboten. Eine Gruppe übte die Religion im Verborgenen aus. Bis 18.55, Ö1

Dimensionen: Weibliche Rollenbilder vor und hinter der Kamera Der erste österreichische Film-Gender-Report belegt: Nur jeder fünfte Kinospielfilm wird von einer Frau inszeniert. Bis 19.30, Ö1

Im Gespräch: Ich war besessen! Ein 1999 aufgezeichnetes Gespräch zwischen Peter Huemer und der Fotografin Inge Morath. Bis 21.55, Ö1 (Nadine Zeiler, 16.8.2018)