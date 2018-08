TV-Tipps für Mittwoch, 15. August

Re: Abitur unterm Halbmond, Die Insel der besonderen Kinder, Es ist alles in Ordnung, Das Versprechen, Der Mann mit dem Fagott, Zapp – mit Radio-Tipps

19.40 REPORTAGE

Re: Abitur unterm Halbmond – 150 Jahre Deutsche Schule in Istanbul Der Film begleitet den Abiturienten Berkin Ersoy und die deutsche Lehrerin Annika Grühn durch das Jubiläum, das nach den Verwerfungen zwischen Deutschland und der Türkei unter keinem guten Stern steht. Bis 20.15, Arte

20.15 FANTASY

Die Insel der besonderen Kinder (Miss Peregrine's Home for Peculiar Children; USA/GB/B 2016, Tim Burton) Der junge Jake stößt auf eine geheime Insel, auf der Kinder mit magischen Fähigkeiten in einem Waisenhaus leben. Zeitschleifen schützen die Waisen vor feindlichen Monstern. Eine Mischung aus X-Men und Täglich grüßt das Murmeltier und ganz bestimmt einer der besten Tim-Burton-Filme. Bis 22.45, ATV

kinocheck

20.15 FAMILIEN-DRAMA

Es ist alles in Ordnung (D 2014, Nicole Weegmann) Birgit lebt mit ihrem neuen Mann Andreas, dem gemeinsamen Sohn und ihrer Tochter Sarah das Patchwork-Idyll. Doch der Friede trügt, Andreas begegnet Sarahs für Teenager typischen Provokationen mit Gewalt. Birgit will die blauen Flecken und Tränen nicht wahrhaben – ihr Traum einer perfekten Familie soll um jeden Preis erhalten werden. Der Film ermöglicht durch die wechselnden Perspektiven einen unvoreingenommenen Einblick in die Realitäten der Familienmitglieder. Bis 21.45, ARD

22.10 MITDENKEN

Kritisch Reisen – Kroatien ohne Limit Während rund 20 Millionen Touristen ihren Urlaub im Land an der Adria genießen, kann die Infrastruktur mit dem Tourismusboom nicht mithalten – und bedroht das Unesco-Welterbe. Bis 22.55, WDR

22.45 REAL-LIFE TRHILLER

Das Versprechen 1985 werden die Eltern von Elizabeth Haysom in ihrem Haus in Virginia (USA) ermordet. Der Doppelmord geht durch alle Medien. Angeklagt und verurteilt wird Jens Söring, Elizabeths Freund und Sohn einer deutschen Diplomatenfamilie. Es geht um Abhängigkeiten und Fehleinschätzungen. Der verurteilte Mörder erinnert sich im Interview. True Crime aus Deutschland, akribisch aufgearbeitet, aufwühlend. Bis 0.25, ARD

icecubeyt

23.45 UDO JÜRGENS

Der Mann mit dem Fagott (D/AT 2011, Miguel Alexandre) Ein Querschnitt durch das Leben des Sängers Udo Jürgens. Verfilmt nach der Autobiografie. Mit Christian Berkel, David Rott, Ulrich Noethen und Udo Jürgens. Der zweite Teil folgt am 16. 8. 01.25, ORF 2

universum film

23.20 MEDIENMAGAZIN

Zapp 1) Veranstaltungsmoderation – Journalisten in der Zwickmühle. 2) Zeitungen im Einheitslook? 3) Journalistikstudent muss China verlassen. Bis 23.50, NDR