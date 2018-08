Brände bei vier Beobachtungsposten des Bundesheeres

Zwei Hochstände zerstört – Ermittlungen in alle Richtungen

Güssing – Im Juli und August ist es zu mehreren Bränden bei Beobachtungsposten des Bundesheeres im Bezirk Güssing gekommen. Insgesamt vier Hochstände haben zwischen 18. Juli und 3. August gebrannt, bestätigte die Polizei am Freitag einen Bericht der "Kronen Zeitung" (Ausgabe Burgenland). "Die Polizei ermittelt zurzeit in alle Richtungen", sagte Sprecher Helmut Greiner.

Brandspuren

Während es in Eberau und Moschendorf nur Brandspuren gegeben habe, seien die beiden Bauten in Winten und Heiligenbrunn zerstört worden, meinte Greiner. Zu den Feuern sei es stets in den frühen Morgenstunden gekommen. Die Hochstände wurden vom Bundesheer im Rahmen des Assistenzeinsatzes genutzt und befanden sich in Grenznähe zu Ungarn. (APA, 10.8.2018)