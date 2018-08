Android 9 ist da, Samsung kündigt Updates auf Android 8 an

Selbst eben erst diese Jahr vorgestellte Geräte sollen erst 2019 Update auf die mittlerweile vorletzte Android-Generation bekommen

Anfang der Woche hat Google mit Android 9 eine neue Generation des Betriebssystems vorgestellt, die neben Neuerungen am User Interface auch zahlreiche Security- und Privacy-Verbesserungen mit sich bringt. Einen Hersteller scheint dies aber herzlich wenig zu tangieren: Samsung. Der größte Smartphone-Anbieter der Welt hat gerade erst ein neues Smartphone mit Android 8 vorgestellt. Und auch sonst scheint man noch ganz auf den Vorgänger "Oreo" fixiert zu sein.

Listing

In einem internen Posting hat Samsung die weitere Update-Roadmap bekannt gegeben, wie Android Pure aufgespürt hat. Dabei werden konkret 12 Geräte gelistet, die als nächstes ein Update auf Android 8 "Oreo" erhalten sollen. Während bisher nur High-End-Geräte die vorletzte Version von Googles Betriebssystem bekommen haben, sollen demnach nun auch Smartphones aus anderen Preisekategorien an der Reihe sein.

So soll etwa das Galaxy J7 Neo noch im Dezember 2018 Android 8 erhalten, im Jänner sind dann Galaxy Tab A, Galaxy A9 Pro, Galaxy C7 Pro, Galaxy C9 Pro, Galaxy J2 (2018), Galaxy On5 (2016), Galaxy On7 (2016), Galaxy On7 (2018) und Galaxy J7 (2017) an der Reihe. Im Februar soll dann das Galaxy J7 Max folgen, im März das Galaxy J7 (2016). So erfreulich es ist, dass es für diese Geräte überhaupt Updates gibt, so sehr fällt auch auf, dass damit Geräte, die erst 2018 auf den Markt gekommen sind, selbst die vorletzte Android-Version erst 2019 erhalten werden.

Kein Krümel von "Pie"

Unterdessen ist über Samsungs Pläne für die Aktualisierung auf Android 9 "Pie" noch nichts konkretes bekannt. Zwar hat das Unternehmen bei der Vorstellung des Note 9 angekündigt, dass dieses auf die neueste Betriebssystemversion aktualisiert werden soll, einen Zeitrahmen nannte man aber nicht. Insofern ist davon auszugehen, dass sich am Ablauf der letzten Jahre wenig ändern wird, es Android 9 also selbst für Samsungs aktuelle Topgeräte erst im Frühjahr 2019 geben wird. (Andreas Proschofsky, 10.8.2018)