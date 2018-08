Waldbrände wüten in Südeuropa weiter, Athen meldet 93 Tote

Weiter schwere Waldbrände in Portugal – Zahl der Hitzetoten in Spanien auf zehn gestiegen – Griechische Regierung versprach 500 Millionen Euro für Reform des Katastrophenschutzes

Faro/Athen/Valencia – In der portugiesischen Urlaubsregion Algarve haben mehr als tausend Feuerwehrleute und Soldaten am Donnerstag weiter die Waldbrände bekämpft, die dort seit einer Woche wüten. Mit Löschflugzeugen und -hubschraubern wurde versucht, die Flammen einzudämmen, die bereits 21.000 Hektar Pinien- und Eukalyptuswälder zerstört haben.

Die Feuer in einem Umkreis von hundert Kilometern wurden durch Winde immer wieder angefacht. Jüngsten Angaben der Zivilschutz-Sprecherin Patricia Gaspar zufolge wurden seit Freitag 36 Menschen verletzt, einer davon schwer. 19 der Verletzten waren Feuerwehrleute.

In Ortschaften nahe der mittelalterlichen Stadt Silves, auf die sich die Feuerwalze zubewegte, nahmen Feuerwehrleute und Polizisten in der Nacht dringende Evakuierungen von Häusern vor. Silves ist nur zehn Kilometer von dem vor allem bei Deutschen und Briten beliebten Badeort Portimao entfernt.

Leichte Beruhigung am Nachmittag

Am Donnerstagnachmittag beruhigte sich die Lage an der Feuerfront etwas, sodass die Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren konnten. Sie waren vorübergehend in Schulen, Sporthallen und Empfangszentren untergekommen.

Über Stränden des beliebten Touristengebiets türmten sich tagsüber schwarze Rauch- und Rußwolken auf. Doch Windstöße trugen dazu bei, dass später wieder der blaue Himmel zu sehen war.

Weil sich die Brände ausweiteten, mussten 29 vom Aussterben bedrohte iberische Luchse aus dem Nationalen Reproduktionszentrum nach Spanien ausgelagert werden, wie das Institut für die Bewahrung von Natur und Wäldern mitteilte.

Auch in Valencia Großeinsatz

In der ostspanischen Region Valencia waren unterdessen mehr als 700 Brandbekämpfer im Einsatz. Der dortige Katastrophenschutzchef Jose Maria Angel sprach von einer "Stabilisierung der Lage" und äußerte die Hoffnung, dass sich die Situation bessere und der Badeort Gandia verschont bleibe.

Die Zahl der Hitzetoten in Spanien stieg unterdessen innerhalb einer Woche auf zehn Menschen. Zuletzt starb ein 41-jähriger Mann in Katalonien an den Folgen eines Sonnenstichs.

93 Todesopfer in Griechenland

Die Zahl der Toten nach den verheerenden Waldbränden in Griechenland ist unterdessen auf 93 gestiegen. Wie die griechische Zivilschutzbehörde mitteilte, starb am Donnerstag eine 78-jährige Frau im Krankenhaus. Bereits am Mittwoch sei ein 83 Jahre alter Mann seinen Verletzungen erlegen.

Insgesamt kamen der Behörde zufolge 45 Frauen, 35 Männer und elf Kinder bei den Bränden von Ende Juli ums Leben, die Identität von zwei weiteren Toten sei bisher nicht geklärt. Die Opferzahlen könnten noch steigen: 34 Menschen befinden sich der Behörde zufolge weiterhin im Krankenhaus. Sechs davon schweben in Lebensgefahr.

Reform des Katastrophenschutzes

Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras stellte am Donnerstag 500 Millionen Euro für die Reform des Katastrophenschutzes in Aussicht. Es komme nun darauf an, die Gründe für die Tragödie gründlich aufzuarbeiten und Maßnahmen zu ergreifen, um ähnliche Katastrophen in Zukunft zu verhindern, sagte Tsipras in einer Fernsehansprache.

Tsipras sagte weiter, er habe Wissenschafter der Max-Planck-Gesellschaft mit einer Untersuchung beauftragt, bei der auch konkrete Empfehlungen gegeben werden sollten. "Nichts kann vergessen werden, nichts darf verschleiert werden", sagte er.

Kritik an Evakuierung

Am 23. Juli waren in der Umgebung der Hauptstadt Athen Waldbrände ausgebrochen, die sich rasend schnell ausbreiteten und unter anderem die Orte Mati und Rafina an der Küste erreichten. Die Opposition wirft der Regierung Versagen bei der Warnung der Bevölkerung und der Evakuierung der betroffenen Gebiete vor.

Die Regierung machte auch geltend, dass sich das Feuer wegen heftiger Winde extrem schnell ausgebreitet habe, sodass nicht genügend Zeit für eine ordnungsgemäße Evakuierung geblieben sei. (APA, 9.8.2018)