Laut "Kurier" trieben die Leichen im Wasser

Wien/Athen (APA) – Zwei Österreicher sind am vergangenen Sonntag tot in Griechenland aufgefunden worden. Wie das Außenministerium einen Bericht des "Kurier" (online) bestätigte, wurden die Leichen des 76- und des 55-Jährigen nahe der Insel Lipsi in der östlichen Ägäis (nahe des türkischen Badeorts Bodrum) im Wasser neben ihrem Boot entdeckt. Die Todesursache ist unklar. Eine Untersuchung wurde eingeleitet. (APA, 9.8.2018)