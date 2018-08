Anlegeranwälte drohen Steinhoff mit Milliarden-Sammelklage

Vorläufige Klagevolumen beläuft sich auf rund zwölf Milliarden Euro

Sandton/München – Anlegeranwälte wollen die ehemalige Kika/Leiner-Mutter Steinhoff und seine Manager und Berater wegen des Bilanzskandals auf eine Milliardensumme verklagen. Die deutsche Anwaltskanzlei Tilp teilte am Donnerstag mit, die südafrikanische Kanzlei LHL Attorneys habe eine Sammelklage vor dem High Court in Johannesburg eingereicht.

"Das vorläufige Klagevolumen beläuft sich auf circa zwölf Milliarden Euro", hieß es in der Mitteilung. Verklagt werde nicht nur der ums finanzielle Überleben kämpfende Konzern selbst, sondern auch dessen Banken und Wirtschaftsprüfer sowie der ehemalige Steinhoff-Chef Markus Jooste, sein Finanzchef Ben la Grange und Ex-Aufsichtsratschef und Großaktionär Christo Wiese.

Poco und Kika/Leiner verkauft

Die Steinhoff-Aktie hat einen rasanten Absturz erlebt, seit der Konzern im Dezember 2017 Bilanzunregelmäßigkeiten eingeräumt hatte. Inzwischen hat Steinhoff mehr als zehn Milliarden Euro an Vermögenswerten abgeschrieben, mit denen die Bilanz aufgebläht worden war. Unternehmensverkäufe und Verhandlungen mit den Kreditgebern sollen den weitverzweigten Konzern stabilisieren.

Von der deutschen Billigmöbelkette Poco und den österreichischen Möbelhäusern Kika und Leiner hat sich Steinhoff schon getrennt. Ende April verkaufte Steinhoff den Hälfte-Anteil an Poco für mehr als 260 Millionen Euro an den österreichischen Möbelhändler XXXLutz, der bereits die andere Hälfte besaß. Mitte Juni trennte sich Steinhoff in einer Notaktion von seinen Töchtern Kika und Leiner. Der Tiroler Immobilieninvestor Rene Benko und seine Signa Gruppe ließen sich den Zukauf rund 600 Millionen Euro kosten.

Bilanzmanipulation

Die Klage, die LHL mit seinen Partnern Tilp aus Deutschland und Bynkershoek in den Niederlanden eingereicht hat, zielt auf den Vorwurf der Bilanzmanipulation und der Verstöße gegen die Kapitalmarktvorschriften ab. Bereits im Dezember hatte Tilp vor dem Landgericht Frankfurt geklagt und strebt ein Musterverfahren an. Das Gericht in Johannesburg prüft nun zunächst die Voraussetzungen für eine Sammelklage. "Die Prozessstrategien erzeugen maximalen Druck auf die Verantwortlichen es Steinhoff-Skandals und zeigen, dass es für diese keine rechtsfreien Rückzugsorte gibt", erklärt Tilp-Anwalt Maximilian Weiss.

Unter den verklagten Parteien sind auch die Commerzbank, die den Wechsel von Steinhoff an die Börse in Frankfurt begleitet hatte, und die Wirtschaftsprüfungsfirmen Deloitte und Rödl & Partner. (APA, 9.8.2018)