User-Reiseführer: Wohin auf Sri Lanka?

Strand, Hochland oder alte Königsstädte – was können Sie auf Sri Lanka empfehlen?

Fast ein Drittel kleiner als Österreich ist die Fläche Sri Lankas, auf dem Reisende unterschiedlichste Möglichkeiten finden, einen unvergesslichen Urlaub zu verbringen. Will man am Strand entspannen, bieten sich je nach Trocken- und Regenzeit an den verschiedenen Küsten der Insel im Indischen Ozean endlose Sandstrände – an denen Wassersportler auch gute Surf- und Kitesurfplätze entdecken können.

foto: getty images/istockphoto/traumschoen Der Strand bei Tangalle an der Südküste.

Naturfreunde werden sich im zentralen Hochland rund um Ella und Kandy wohlfühlen. Schon vom Zug aus eröffnen sich Reisenden unglaubliche Ausblicke über die Gegend mit ihren Bergen und Teeplantagen. Gesteigert werden diese nur vom Ausblick von Sri Lankas heiligem Berg, dem Adam's Peak oder von einer Wanderung durch den Horton-Plains-Nationalpark. Auch Kultur- und Geschichtsinteressierte kommen auf ihre Kosten, so gibt es auf der Insel beispielsweise gleich acht Unesco-Welterbestätten: den Felsentempel von Dambulla, die Altstadt und Festung von Galle, die Ruinenstadt Sigiriya oder die Heilige Stadt Anuradhapura. Und wer es zwischendurch auch einmal etwas urbaner mag, der kann sich in den Trubel der Stadt Colombo an der Westküste stürzen.

Was mögen Sie an Sri Lanka?