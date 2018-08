TV-Tipps für Samstag, 11. August

Bewusst gesund, Ein Mord mit Aussicht, Generation Walkman, Gladbeck, Cum on Feel the Noize – Als der Beat zum Rock wurde. Mit Radiotipps

12.15 REPORTAGE

Weltreisen: Brasilien – der wahre wilde Westen In Fernandópolis sind Rodeoreiter längst so populär wie Fußballer. Bis 12.45, NDR

17.05 MAGAZIN

Bewusst gesund Themen: 1) Geschenktes Leben – erfolgreiche Lungentransplantation. 2) Erfolgreich – Gipfelsieg mit Spenderlunge. 3) Essen wie die Neandertaler. 4) Stressfraktur – falsches Lauftraining schadet den Knochen. Bis 17.30, ORF 2

20.15 KRIMI

Ein Mord mit Aussicht (D 2015, Jan Schomburg) Die Hammelforster Polizei ist irritiert: Kriminaloberkommissarin Sophie (Caroline Peters) wird mit der Tatwaffe in der Hand neben ihrem toten Erzfeind gefunden. Schlecht für die Kommissarin, die jetzt wohl nicht befördert wird – gut für die Zuschauer. Film nach der unterhaltsamsten deutschen Serie. Bis 21.45, ARD

20.15 ROMANTISCH

Paris kann warten (Paris Can Wait, USA 2016, Eleanor Coppola) Anne (Diane Lane) will nach Paris, doch ihr Mann Michael (Alec Baldwin) interessiert sich mehr für Börsenkurse als für gemeinsame Reisen. So schickt er kurzerhand seinen Arbeitskollegen mit seiner Frau auf die Reise in die Stadt der Liebe. Subtilitäten psychologischer oder anderer Art sollte man sich von Paris kann warten nicht erwarten – dafür aber reichlich französische Landschaft, Wein und ein zurückgelehntes Roadmovie. Bis 21.50, Sky Emotion

moviepilot trailer

20.15 ES LEBE DIE KASSETTE

Generation Walkman Lange vor iPod und Handy war der Walkman das Statussymbol der Musikhörenden. Er konnte Kassetten mobil abspielen. Sissi Perlinger, Steve Blame und andere erinnern sich an die Zeit der popkulturellen Umbrüche in den 1980ern. Bis 21.45, WDR

20.15 NICHT VON DIESER WELT

Geheimnisvolle Schwarze Löcher Sie sind immer noch das größte Geheimnis des Weltalls: Schwarze Löcher verschlucken, was in ihre Nähe kommt, und verändern die Struktur des Universums. Bis 22.05, Arte

21.55 DRAMA

Gladbeck (1) (D 2018, Kilian Riedhof) Im August jährt sich die Geiselnahme von 1968 zum 30. Mal. Zwei Männer überfielen eine Bank und nahmen die Angestellten als Geiseln. Der Film schildert die Ereignisse akribisch und fokussiert auf die Rolle der Medien. Der zweite Teil ist am 18. August zu sehen. Bis 23.25, ORF 1

polyband

23.45 ROCKDOKU

Cum On Feel The Noize – Als der Beat zum Rock wurde (1/7) Die "Big Three" Deep Purple, Black Sabbath und Led Zepplin sind verantwortlich dafür, dass aus dem Beat in den 1960ern Rock wurde. In der siebenteiligen Dokumentationsreihe kommen u. a. Rocklegenden wie Mick Box, Ian Paice und James Hetfield zu Wort. Die zweite Folge, Good Vibrations – Wie Innovationen & Technik den Rock bereichern, wird im Anschluss gezeigt. Bis 1.15, 3sat