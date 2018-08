Warum sind Sie die gemeinste Mama oder der gemeinste Papa der Welt?

Der Unmut kleiner Kinder kann oft noch nicht besser artikuliert werden – daher sind Mama und Papa auch oft blöd. Wann werden Sie von Ihrem Kind als blöd oder gemein bezeichnet?

Kinder können verdammt stur sein. Stante pede wollen sie dieses oder jenes haben – ohne Kompromiss. Das kann für Eltern oft nervenaufreibend und zermürbend sein, wenn jedem Nichterfüllen eines Wunsches ein sofortiger Wutausbruch mit Schimpftirade folgt. Und klar, Mama oder Papa – je nachdem, wer gerade etwas verbietet, nicht erlaubt oder was auch immer nicht so macht, wie Kind es gerne hätte – sind in diesem Moment die gemeinsten oder auch blödesten Menschen auf der ganzen Welt.

Auszeichnung: Gemein und blöd

Für diese Auszeichnungen braucht es oft nicht viel. So kann es schon reichen, wenn es den Nachtisch erst nach dem Essen gibt, wie eine Twitter-Userin von ihren Verfehlungen als Mama berichtet:

Noch ein schwerer Fehler einer Mutter:

Manche Tage fangen schon mit der Auszeichnung "blödeste Mama" an:

Mit Essen beleidigt man Kinder fast immer zutiefst:

Was macht Sie zur gemeinsten Mama oder zum gemeinsten Papa der Welt?

In welchen Situationen schaltet Ihr Kind auf stur und lässt nicht mehr mit sich reden? Wie reagieren Sie darauf? Erzählen Sie im Forum, mit welchen Handlungen Sie schon zu diesen Auszeichnungen gekommen sind! (haju, 29.8.2018)