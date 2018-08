"News"-Redaktion befürchtet Einsparungen, Pirker beruhigt

Der Mehrheitseigentümer Horst Pirker betont, das Wochenmagazin am Leben erhalten zu wollen. Wie das gehen soll, ist allerdings unklar

Vergangene Woche sprachen bei einer Betriebsversammlung des Magazins "News" Herausgeber Horst Pirker und Claudia Gradwohl, Geschäftsführerin und Personalchefin der News-Gruppe, vor der versammelten Belegschaft. In der Redaktion herrscht seitdem "sehr schlechte Stimmung", heißt es, man fürchtet Kündigungen.

Reichweiten sinken

Seit Jahren macht das Magazin Millionenverluste, letztes Jahr waren es drei, im Jahr davor fünf Millionen Euro. Laut österreichischer Auflagenkontrolle verkaufte das Magazin im Jahr 2017 durchschnittlich 111.000 Hefte. Zum Vergleich: Im Jahr 1994, zwei Jahre nach der Gründung, waren es noch 224.000. Im Juli 2018 sagte Pirker, der Verlust von "News" sei zwar "signifikant gesunken", aber bei den Reichweitendaten wäre man "noch immer auf einem unerfreulichen Weg". "Um das zu ändern, werden wir nochmals an allen Stellschrauben drehen. Dieses Projekt wird uns das zweite Halbjahr 2018 schwerpunkthaft begleiten", sagte der Medienmanager.

Nach einem missglückten Relaunch und einem Re-Relaunch muss der Herausgeber und Mehrheitseigentümer weiterhin wesentlich sparen. Denn, so erklärte er gegenüber dem STANDARD, "News" soll trotz großer Verluste weiterhin am Leben erhalten werden. Man wolle aber alles versuchen, um die Verluste so klein wie möglich zu halten. Kündigungen seien "derzeit keine geplant", beruhigt Pirker.

"Ideen werden gesammelt"

Zur Beunruhigung in der Redaktion trägt auch der Umstand bei, dass sich der Berater Wolfgang Neussner "derzeit schwerpunktmäßig um 'News' kümmert". Der ehemalige Palmers-Chef soll Sanierungsmaßnahmen ausloten.

Aus der Redaktion wird berichtet, dass die Verunsicherung seit dem Abgang der ehemaligen Chefredakteurin Eva Weissenberger im Jänner 2017 immer größer wurde. In den letzten Monaten sei die Arbeitssituation "sehr schwierig" gewesen. Es werden "Ideen in Einzelgesprächen" gesammelt, aber es sei "nicht klar, wohin die Reise geht". Eine, von Pirker angestoßene Idee, wäre zum Beispiel, eine Art "Crowd" einzurichten. Damit ist gemeint, dass einzelne Redakteure mehrere Magazine des Verlagshauses mit ihrem Thema gleichzeitig bedienen.

Der Betriebsrat wollte keine Stellungnahme zu eventuellen anstehenden Einsparungen abgeben. Die letzte Kündigungswelle gab es bei "News" im Herbst 2016, als ein Drittel des Redaktionsbudgets eingespart wurde. Pirker kürze im Verlag ein Fünftel der News-Jobs und ein Zwölftel der Kosten. (Olivera Stajić. 9.8.2018)