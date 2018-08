TV-Tipps für Freitag, 10.August – mit Radiotipps

Insatiable, JedermannJederfrau, Mängelexemplar, Watchmen – Die Wächter, Universum History: Königliche Dynastien, The company men: Gewinn ist nicht alles

DRAMEDY



Insatiable Die Serie erregte schon vor Start die Gemüter. Kritiker warfen den Produzenten "Fatshaming" vor. Es geht um die übergewichtige Patty (Debby Ryan), die von den Mitschülern gemobbt wird. "Dank" eines Kieferbruchs nimmt sie über die Ferien ab und kehrt als klassische Highschool-Schönheit zurück. Nun nimmt sie Rache. In 13 einstündigen Folgen auf Netflix

kinocheck home

16.45 WISSEN

Xenius Granit, Salz,_Ton – welches Gestein eignet sich am besten für Endlager für radioaktiven Müll? Die Moderatoren begleiten Forschungsarbeiten unter Tage. Bis 17.10, Arte

18.30 KULTUR

Jedermann Jederfrau: Das Salzburger Festspielmagazin zur Halbzeit der Salzburger Festspiele liefert eine Rückschau sowie einen Ausblick auf kommende Produktionen. Bis 18.51, ORF 2

20.15 PSYCHOGRAMM

Mängelexemplar (D 2016, Laura Lackmann Popescu) Karo (Claudia Eisinger) ist Ende zwanzig, Typ taff-hippes Großstadtmädchen. Doch als sie ihren Job verliert, ihr Freund sich von ihr trennt, beginnen einander Panikattacken und depressive Episoden abzuwechseln. Ein stellenweise überzeichnetes Psychogramm einer wichtigen Thematik. Bis 22.00, Arte

kinocheck

20.15 KRIEGSDRAMA

American Sniper (USA 2014, Clint Eastwood) In Irakeinsätzen tötet der US-Soldat Chris (Bradley Cooper) 160 "Ziele" – sein Gewissen belastet aber der Tod seines Kameraden. Der auf einer Biografie basierende Film schwankt zwischen Patriotismus und einer Abbildung der Misere Amerikas. Er wurde für sechs Oscars nominiert. Bis 22.35, Puls 4

21.00 MAGAZIN

Makro Trauerspiel am Zuckerhut: Brasilien im Würgegriff der Korruption. Das Land befindet sich in einer tiefen Depression, Wirtschaftskrise und Korruption haben die Demokratie ins Wanken gebracht. Bis 21.30, 3sat

22.25 DRAMA

The Company Men: Gewinn ist nicht alles (The Company Men, USA/GB 2010, John Wells) Im Zuge der Weltwirtschaftskrise verlieren die Manager Bobby (Ben Affleck), Phil (Chris Cooper) und Gene (Tommy Lee Jones) ihre hochbezahlten Jobs. Die Männer sind gezwungen, ihre Leben als Männer, Ehemänner und Väter neu zu definieren. Star besetzter, humorvoller Film über Jobverlust, Ängste und neue Chancen nach der Krise. Bis 0.03, 3sat

vipmagazin

22.30 GESCHICHTE

Universum History: Königliche Dynastie Die Wittelsbacher (5/6) regierten Bayern für mehr als sieben Jahrhunderte. Zahlreiche Schlösser erinnern heute noch an Monarchen wie den Märchenkönig Ludwig II. Im Anschluss folgt der sechste Teil über die russische Zarendynastie der Romanows.

Bis 0.00, ORF 2

foto: orf Die 300-jährige Herrschaft der Romanows prägt Russland und sein Stadtbild bis heute.

22.30 STÄDTISCH

Geisterstädte: Türkei – Nach Hause in die Vergangenheit (1/4) 1923 mussten 1,5 Millionen griechisch-orthodoxe Christen ihre Dörfer in der Türkei verlassen, eine halbe Million Muslime wurde aus Griechenland in die Türkei vertrieben. Im Anschluss die Folge über China (2/4). Bis 1.30, Phoenix

22.50 FANTASY-ACTION

Watchmen – Die Wächter (Watchmen, USA/GB/CDN 2009, Zack Snyder) Das Jahr 1985 in einer alternativen Realität: Durch nukleares Wettrüsten steht die Apokalypse kurz bevor, die auch die mutierten Watchmen nicht abwenden können. Dann passiert ein Mord, die Watchmen begeben sich auf die Jagd nach dem vermummten Mörder – und decken eine Verschwörung auf. Eine düstere, gewaltgeladene Comicverfilmung. Bis 1.50, ProSieben