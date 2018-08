Welche Themen muss die Regierung angehen: Ihre Einschätzung!

Vom Gesundheitssystem bis zum Klimawandel sehen STANDARD-User Handlungsbedarf bei der Regierung. Welche drängenden Fragen müssen beantwortet werden – und wie?

Was haben Türkis-Wähler bisher von der türkis-blauen Koalition rein materiell gehabt? Diese Frage wirft Hans Rauscher in seiner STANDARD-Kolumne auf und stellt fest, dass zwar viele Reformen der Wirtschaft zugutegekommen sind, aber Mittelschichtsbürger kaum davon profitieren. "An positiven Maßnahmen gibt es eine Steuererleichterung für Familien mit Kindern, die hauptsächlich etwas besser Verdienenden zugutekommt. Das ist nicht nichts. Aber es ist schon fast alles", so Rauscher.

foto: apa/georg hochmuth Welche Themen müssen von der Regierung bearbeitet werden, um Österreich eine gute Zukunft zu bieten?

Die STANDARD-Forenmoderation hat daher die Community gefragt, was die drängenden Themen sind:

Für User "cba" hat drei große Themen für die To-do-Liste der Koalition:

Ressourcenschonung und Gleichberechtigung für den sozialen Zusammenhalt gehören für Poster "Geggi" zu den Aufgaben, um die sich die Regierung kümmern sollte:

Klimawandel und Integration sind für User "Kecktus" wichtig:

Die Wunschliste an die Regierung von Poster "Zbygniew Korkut" ist lang:

Das Gesundheitssystem ist User "adsogaroe" an Anliegen:

Das Fiskalsystem soll angepasst werden, wenn es nach Poster "Nachweislich aufgeklärtester Bürger der EU" geht:

Steuerflucht von Großkonzernen bekämpfen ist nur ein Punkt auf der Liste von User "walter.romas":

Welche Punkte gehören auf die Agenda der Regierung?

Welche Reformen braucht Österreich? Welche Maßnahmen würden in Ihrem Leben tatsächliche Erleichterung bringen? Wie stellen Sie sich die Umsetzung dieser Reformen vor? Diskutieren Sie im Forum über Reformen, die Sie sich von der Regierung erwarten! (haju, 13.8.2018)