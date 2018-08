Bekannter Cheat-Entwickler von "Fortnite"-Hersteller in die Knie gezwungen

Hatte Aimbots und Wallhacks für "Battlefield", "COD" und "Fortnite" im Angebot

EngineOwning, deutscher Entwickler für Cheats gibt auf. Auf ihrer Website kündigten sie an, das operative Geschäft in Zukunft nicht mehr fortzuführen. Auf dem Portal wurde gegen eine Abogebühr Cheats wie Wallhacks und Aimbots für Games wie "Battlefield", "Call of Duty" und "Fortnite" angeboten.

"In den Bankrott treiben"

Konkret hat "Fortnite"-Hersteller Epic Games den Anbieter in die Knie mittels Unterlassungserklärung in die Knie gezwungen. Der juristische Kampf gegen das Unternehmen sei für EngineOwning einfach zu teuer. Die Klagen mehrerer Hersteller würde den Entwickler "ruinieren" und die Firma "in den Bankrott treiben".

Neuer Besitzer gesucht

Nun wird aber versucht, das Portal an einen neuen Besitzer überzugeben. Es soll bereits mehrere Interessenten geben. (red, 09.08.2018)