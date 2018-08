Sylvester Stallone kündigt mit Workout-Foto neuen "Rambo" an

Es ist der fünfte Teil des Blockbusters, die Dreharbeiten sollen im September beginnen

Vor einiger Zeit sagte Sylvester Stallone, dass mit "Rambo" Schluss sei. Er sei zu alt dafür. Die Rolle des Vietnamkriegsveteranen machte ihn in den 1980ern weltweit zum Actionstar. Der bisher letzte Teil der Reihe kam 2008 in die Kinos.

Im Mai begannen dann die Spekulationen über eine Fortsetzung konkreter zu werden. Nun postete der 72-Jährige ein Foto, das ihn beim Training für die Dreharbeiten zeigt. Dazu kommentierte Stallone: "All diese Celebrities, die meinen, wie hart sie arbeiten und wie früh sie aufstehen müssen und welche Opfer sie bringen ... Come on, es ist ein Privileg!!! #RAMBO5."



Im September schon sollen die Dreharbeiten beginnen, für den Kinostart soll der Herbst 2019 anvisiert sein. Bei den früheren Sequels der Reihe hat der Schauspieler selbst auch Hand an Drehbuch und Regie gelegt. Ob er diesmal wieder dafür verantwortlich zeichnet, ist nicht genau bekannt. Beim Drehbuch soll jedenfalls Matthew Cirulnick mitarbeiten. Rambo soll es mit einem mexikanischen Kartell zu tun kriegen.

Es wird Stallones fünfter Auftritt in der Rolle. 2015 hatte Stallone seiner anderen berühmten Filmfigur "Rocky" nach ebenfalls rund zehn Jahren Pause ein höchst erfolgreiches Comeback beschert. (red, 9.8.2018)