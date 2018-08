Britische Feuerwehrleute filmten "Feuernado"

Einsatz in Plastikunternehmen in Zentralengland

Feuerwehrleute filmten im britischen Derbyshire den Moment, als ein Feuerwirbel durch eine Plastikfabrik jagte. Auswertungen des Filmmaterials zufolge erreichte die Brandsäule eine Höhe von mehr als 15 Metern.

Aufnahme des "Feuernados".

Der Brand war am Dienstag in einem Plastikunternehmen ausgebrochen und hatte sich schnell auf mehrere Gebäude ausgebreitet. Feuerwehren aus verschiedenen Regionen wurden zur Unterstützung der lokalen Einsatzkräfte angefordert.

Quasi ein Tornado aus Feuer.

Laut der Feuerwehr wurde niemand verletzt.

Zum Video, das die Einsatzkräfte auf Facebook teilten, schrieben sie folgenden Text: "Während wir in der Occupational Lane ein Feuer bekämpften, wurden wir Zeugen eines 'Firenados' oder Feuerwirbels. Dieser entsteht, indem kalte Luft in die obere Schicht der heißen Luft eintritt und dadurch einen Wirbel entstehen lässt. So ähnlich entsteht ein Tornado." (red, 9.8.2018)