Urlaub mit dem Mietauto: Ihre besten Geschichten

Pannen, Irrfahrten, neue Bekanntschaften – mit einem Mietauto fangen viele Urlaubserlebnisse an. Teilen Sie Frust und Freuden im Forum!

Im eigenen Tempo von A nach B, ohne auf Bus- und Zugpläne Rücksicht nehmen zu müssen, halten, wo man will, spontane Abstecher von der geplanten Strecke – ein Mietauto bietet im Urlaub größtmögliche Freiheit und Flexibilität. Doch so ein Auto ist natürlich auch Quell zahlreicher Ärgernisse – und gern erzählter Urlaubsgeschichten.

So findet ein schöner Zwischenstopp bei der Ein-Gedi-Oase im Israel-Urlaub ein unerwartetes Ende, wenn das Auto nicht anspringt, die Stunden vergehen, die anderen Gäste längst abgereist sind und sich die Nacht über dem einsamen Parkplatz am Toten Meer ausbreitet – und man nicht so richtig davon überzeugt ist, dass der verständigte Pannendienst auch wirklich kommt.

Rollendes Zuhause und nette Fremde

Andere Male wird so ein Mietauto schnell zum Zuhause auf vier Rädern. Wenn nämlich in Argentinien, irgendwo zwischen Comodoro Rivadavia und Puerto Madryn, der Geldfluss versiegt, weil Bankomat- und Kreditkarten streiken, dann bleiben nicht sehr viele Übernachtungsmöglichkeiten als das bereits im Voraus bezahlte Mietauto.

Und wenn alle Stricke reißen, kann man sich immer noch auf die Güte von Fremden verlassen. Zum Beispiel wenn einen eine Panne in den dominikanischen Bergen zum Ausharren am Straßenrand zwingt und vorbeikommende Passanten anbieten, das Ersatzteil gegen Vorausbezahlung zu besorgen. Wenn sie dann Stunden später tatsächlich mit dem Ersatzteil zurückkommen, glaubt man wieder an das Gute im Menschen. Dies ist nur eine Auswahl der Mietautoerlebnisse der Verfasserin dieser Zeilen – mit Sicherheit haben Sie auch einige auf Lager.

Erzählen Sie von Ihren Mietautoabenteuern!

Welche Erlebnisse waren im Moment eher unangenehm, sind im Nachhinein aber eine wirklich gute Urlaubsgeschichte? Welche unvergesslichen Strecken haben Sie mit einem Mietauto zurückgelegt? Und wo haben Sie sich am ärgsten verfahren? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 10.8.2018)