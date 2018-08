Fünfte Auftakt-Niederlage für Thiem in Kanada

3:6, 6(6):7 in Toronto gegen Griechen Tsitsipas

Toronto – Dominic Thiem hat seine Rückkehr zum Hartplatz-Tennis verpatzt. Der Weltranglisten-Achte musste sich nach einem Freilos beim Masters-1000-Turnier in Toronto in der zweiten Runde am Mittwoch dem Griechen Stefanos Tsitsipas mit 3:6,6(6):7 geschlagen geben. Damit bezog der Niederösterreicher beim fünften Antreten in Kanada – der Schauplatz wechselt zwischen Montreal und Toronto – die fünfte Niederlage.

Thiem durch Krankheit geschwächt

Von einem Virus in der Vorbereitung gestört, musste Thiem gegen den zuletzt stark spielenden Tsitsipas wie zuletzt in Kitzbühel (Sand) eine Auftaktniederlage hinnehmen. "In dieser Form ist es sehr schwierig, gegen Stefanos Tsitsipas zu bestehen", sagte Thiem nach der 3:6,6:7-Niederlage.

Ein Tag Fieber, dazu der Jetlag, das habe ihn körperlich zurückgeworfen, erklärte Thiem. So sei nur am Vortag ein einstündiges Training möglich gewesen. "Er ist top in Form und ich bin nicht zu hundert Prozent gut drauf. Im Endeffekt ist das zuwenig gegen so einen Gegner", betonte der Niederösterreicher.

Thiem-Gegner Tsitsipas bestätigte gute Form

Der 19-jährige Grieche hat bereits einige Matches auf Hartplatz bestritten, war vergangene Woche in Washington im Halbfinale, und dominierte gegen die Nummer sieben des Turniers. Der Weltranglisten-27. schaffte ein Break zum 3:1 und ließ im ersten Satz bei eigenem Aufschlag keine einzige Chance Thiems zu.

Nach einer längeren Regenunterbrechung bei 6:3,1:1 für Tsitsipas gelang es Thiem nicht, das Ruder herumzureißen. Nach 1:21 Stunden Spielzeit ging einer der Aufsteiger der Saison als Sieger vom Platz und verkürzte in den Duellen mit dem ÖTV-Daviscupper auf 2:3. Für Thiem geht es kommende Woche beim einem weiteren Masters-1000-Turnier in Cincinnati weiter.

Thiem hofft auf bessere Vorbereitung auf Cincinnati

Thiem wollte am Donnerstag noch in Toronto wieder mit vollem Training beginnen und das ab Freitag in Cincinnati fortsetzen. "Ich hoffe auf eine gute Vorbereitung in Cincinnati", sagte der Weltranglisten-Achte. Im Vorjahr hatte er in Ohio als Nummer drei gesetzt das Viertelfinale erreicht. (APA, 9.8.2018)