Drei Verletzte nach Raketenbeschuss aus Gazastreifen

Polizei sprach von mindestens 36 Raketen in Richtung Israel

Gaza – An der Grenze zum Gazastreifen sind nach israelischen Angaben drei Menschen nach einem palästinensischen Raketenbeschuss verletzt worden. Israelischen Polizeiangaben zufolge wurden am Mittwoch mindestens 36 Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert. Vier Raketen seien abgefangen worden, die meisten seien auf freiem Gelände gelandet.

Seit Ende März sind bei Protesten und Konfrontationen nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza 160 Palästinenser von israelischen Soldaten getötet worden. Ein israelischer Soldat wurde erschossen.

Rückkehrrecht gefordert

Die Palästinenser fordern ein Ende der Gaza-Blockade und ein Rückkehrrecht in ihre frühere Heimat oder die ihrer Eltern und Großeltern. Diese Dörfer oder Städte gehören heute zum israelischen Staatsgebiet. Sie beziehen sich dabei auf Flucht und Vertreibung Hunderttausender Menschen im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948. Israel lehnt die Forderungen ab.

Die im Gazastreifen herrschende Hamas wird von Israel, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft. Sie hat sich die Zerstörung Israels auf die Fahne geschrieben. (APA, 8.8.2018)