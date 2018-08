Für und Wider: Hat Trump den Wirtschaftsboom in den USA gemacht?

FÜR: Entfesselte Unternehmen

Eine Billion Dollar ist Apple seit heute wert. Seit Anfang 2017, als Donald Trump frisch im Amt war, haben die 500 größten US-Konzerne über ein Viertel an Marktwert gewonnen. Allein im vergangenen Quartal sind die realen Gewinne in diesem Ausmaß gestiegen.

Nicht einmal der US-Präsident heftet sich den gesamten Börsenboom an seine Fahne. Doch unbestritten ist: Trumps Steuerreform vom Dezember 2017 hat Firmen massiv geholfen. Dabei wurde die Gewinnsteuer von 35 auf 21 Prozent gekürzt. Gleichzeitig greift der Fiskus auf Profite zu, die US-Multis im Ausland parken, aber zum Discount von gut 15 Prozent dürfen sie ihren über drei Billionen Dollar schweren Schatz in die USA holen. Viele nutzen die Gelegenheit, gleichzeitig kündigten die Großkonzerne milliardenschwere Aktienrückkaufprogramme an. Das Steuerkomitee im Kongress schätzt die Entlastung für Unternehmen auf 330 Milliarden Dollar.

Die Ökonomen Benn Steil and Benjamin Della Rocca vom Council of Foreign Relations, ein US-Thinktank, haben den Effekt der Steuerreform auf die Börsen in einer Studie klar festgestellt. Die US-Märkte haben dank Trump die Kursentwicklung in anderen Industrieländern um 0,3 Prozent ausgestochen. Davor sei Trumps Wirkung auf die Märkte jedoch gleich null gewesen.

Börsenboom und Realwirtschaft

Der Börsenboom überträgt sich auch auf die Realwirtschaft. Unternehmen können dank höherer Profite mehr Rücklagen bilden und Investitionen finanzieren. Die höheren Ausschüttungen stärken zudem den Konsum.

Trump greift der Wirtschaft aber auch unter die Arme, indem er Regulierungen des Bankensektors gelockert hat. Das fördert die Kreditvergabe.

Neben den Entlastungen für Unternehmen will Trump die Staatsausgaben hochfahren. Im März hat der Kongress ein 1,3 Milliarden Dollar schweres Ausgabenprogramm verabschiedet. Die Staatsverschuldung soll bis 2023 auf 117 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen. Auch das generiert Wachstum, aber nur auf Pump.

Und schließlich haben sogar die Zölle in einigen Branchen Impulse gesetzt. Die geschützte Stahlindustrie hat von höheren Preisen profitiert. In anderen Sektoren, etwa bei Soja, haben angekündigte Gegenzölle zu Hamsterkäufen geführt, die Exporte ankurbelten.

Wie effektiv die Politik unter dem Strich auch sein mag, so viele staatliche Impulse hat es zu Zeiten der Hochkonjunktur selten gegeben. Ein Spiel mit dem Feuer, finden Ökonomen. Aber der Boom trägt deutlich den Stempel Trumps.