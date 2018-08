TV-Tipps für Donnerstag, 9. August

Konkret, Themenabend zu Genen, Red Heat, Schauplatz Gericht, Van Veeteren, Eco, Stöckl und Schande – mit Radiotipps

18.30 MAGAZIN

Konkret: Spitzensportler trotz Diabetes

In 36 Jahren haben erst 566 Athleten das härteste Radrennen der Welt, das "Race across America" geschafft. Thomas Haas wird der erste Typ-1-Diabetiker sein, dem das auch gelingen wird, und anderen Diabetikern Mut machen. Bis 18.51, ORF 2

18.45 THEMENABEND

Das Geheimnis der Gene Untersucht wird ab 18.45, wie sich der Mensch im Lauf der Jahrtausende zur überlegenen Spezies entwickelte, ab 20.15 beleuchtet Die Gen-Revolution, wie Wissenschafter ausgestorbene Spezies wieder zum Leben erwecken wollen – ganz wie in Jurassic Park. Bis 22.30, ZDF info

foto: zdf/sylvain cappelletto Die nächste grüne Revolution: Im Labor erzeugte Lebewesen werden Medizin, Landwirtschaft und Industrie grundlegend verändern. Schon jetzt sind erste Anwendungen marktreif.

20.15 JAGD

Red Heat (USA 1988, Walter Hill) Ein Moskauer Polizist (Arnold Schwarzenegger) und sein amerikanischer Kollege (James Belushi) jagen in Chicago einen georgischen Drogenhändler, der die Sowjetunion mit Kokain überschwemmen will. Effekt-, gewalt-, blut-, stilvoll inszenierte Action-Operette, die auch in Wien gedreht wurde. Ein sich knapp am Homoerotischen vorbeirettendes Buddy-Movie.

Bis 22.20, Puls 4

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht: "Ich sprenge alles in die Luft" Herr U. drohte dem AMS mit einer Bombe, Martin W. sprach in der Arbeit von einem Bombenrucksack. Harmlose Gedankenlosigkeiten oder ernstzunehmende Drohungen? Gudrun Kampelmüller hat die beiden Männer vor Gericht begleitet und einen Blick in ihre Psyche geworfen. Bis 22.00, ORF 2

22.25 SCHWEDENKRIMI

Van Veeterens schwerster Fall (S 2005, Rickard Petrelius) Vor sieben Jahren fiel eine betrunkene Frau in einen leeren Pool und starb. Kommissar Van Veeteren hat den Fall nie gelöst – jetzt wird er wieder mit dem "Fall G." konfrontiert. Ein sich erhärtender Verdacht veranlasst ihn dazu, sein eigenes Grab auszuheben, und eine sehr persön liche Abrechnung nimmt ihren Lauf. Erfolgreicher Krimiexport aus Schweden.

Bis 23.55, 3sat

foto: zdf/ard degeto/fredrik hjerling Elise Kellermann (Nadja Weiss) zwingt Van Veeteren (Sven Wollter), sein eigenes Grab zu schaufeln.

22.25 MAGAZIN

Eco Themen bei Dieter Bornemann: 1)_Wassermelone statt Kürbis: wie Landwirte auf die Dürre reagieren. 2)_Vögele-Insolvenz: beinharte Konkurrenz im Modehandel. 3) Klein, aber fein: österreichische Bootsbauer auf Exportkurs. Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind der Kabarettist und Schauspieler Robert Palfrader, Unternehmerin und Fußballpräsidentin Diana Langes -Swarovski, der Reisejournalist und Schriftsteller Helge Timmerberg und die Schauspielerin Ronja Forcher. Bis 0.05, ORF 2

23.30 KOMÖDIE

Mr. Hobbs macht Ferien (Mr. Hobbs Takes a Vacation, USA 1961, Henry Kostner) Die "Freuden" eines geplagten Familienvaters, der mit seinen Lieben in einer alten Bruchbude an der Meeresküste Ferien macht. Lustig, luftig, fröhlich – James Stewart, Maureen O’Hara. Bis 1.20, HR

0.00 FEINSCHMECKER

Bella Martha (D/I/Ö/CH 2001, Sandra Nettelbeck) Ein Film ganz nach dem Geschmack der Jetztzeit: Liebe geht durch den Magen, und Martina Gedeck findet als neurotische Spitzenköchin am Küchenherd zu Sergio Castellitto. Bis 1.40, ORF 2

0.30 HISTORIENEPOS

Borgia (1–3/6) (F/D/Ö/CZ 2011, Oliver Hirschbiegel) 1492: Papst Innozenz VIII. liegt im Sterben. Als sein Nachfolger kommt der Spanier Rodrigo Borgia (John Doman) durch Intrigen auf den Stuhl Petri. Nun halten Lügen, Gewalttaten und sexuelle Vergehen Einzug in die Vatikanstadt. Gespielt wird der Putschpapst von Oscar-Preisträger Jeremy Irons. Aufwendig inszenierter Sechsteiler vom Regisseur von Der Untergang, der sich nicht immer ganz an historische Begebenheiten hält. Bis 5.30, ZDF

0.30 APARTHEID

Schande (Disgrace, AUS/Südafrika 2008, Steve Jacobs) Nach dem gleichnamigen Roman von Literaturnobelpreisträger J. M. Coetzee. John Malkovich verführt als Literaturprofessor die Studentin Lucy (Jessica Haines) und gerät in ein unheilvolles Schlamassel. Ein filmischer, bildgewaltiger Schwenk durch Südafrika und seine bitteren Seiten. Bis 2.18, MDR