Schwede Hamren neuer Nationaltrainer Islands

Heimir Hallgrimsson war nach der WM nach sieben Jahren als isländischer Teamchef zurückgetreten

Reykjavik – Der Schwede Erik Hamren ist neuer Trainer der isländischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 61-jährige langjährige Auswahltrainer seines Heimatlandes unterschrieb beim Teilnehmer der im Juli zu Ende gegangenen WM in Russland einen Vertrag bis zur EM 2020, sein Assistent wird der bisherige isländische Frauen-Nationaltrainer Freyr Alexandersson.

Hamren hatte am Dienstag seinen Vertrag als Technischer Direktor beim südafrikanischen Rekordmeister Mamelodi Sundowns FC aufgelöst. Er folgt in Island auf den 51-jährigen Heimir Hallgrimsson, der nach der WM-Endrunde zurücktrat. Debütant Island war in Russland mit nur einem Punkt in der Vorrunde gescheitert.

Hamren trainierte von 2009 bis 2016 das schwedische Nationalteam. Nach Lars Lagerbäck ist er der zweite Schwede, der die isländische Nationalmannschaft leitet. Lagerbäck war von 2012 bis 2016 verantwortlich, ab 2013 gemeinsam mit Hallgrimsson. Bei der EM 2016 führte das Duo Island sensationell bis ins Viertelfinale. (sid, 8.8.2018)