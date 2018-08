Philipp Hochmair springt in Salzburg als Jedermann ein

Tobias Moretti fällt wegen einer Lungenentzündung aus

Salzburg – Wegen einer akuten Lungenentzündung kann Tobias Moretti am Donnerstag, 9. August, nicht den Jedermann spielen. Philipp Hochmair wird kurzfristig einspringen, wie die Festspiele am Mittwoch in einer Aussendung bekanntgaben. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Dem Salzburger Festspielpublikum ist Hochmair unter anderem durch seine Jedermann-Solo-Version in der Regie von Bastian Kraft im Rahmen des Young Directors Project 2013 bekannt. Außerdem spielte Hochmair dreimal unter der Regie von Nicolas Stemann bei den Salzburger Festspielen. 2011 in "Faust I + II", 2008 in "Die Räuber" und 2004 in "The winner is ... Elfriede Jelinek: Das Werk". 2006 gab er Hermann Quitt in Peter Handkes "Die Unvernünftigen sterben" aus. (red, 8.8.2018)