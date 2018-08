"Ins kalte Wasser gesprungen": Regisseur Umut Dağ über "Copstories"

Warum die Serie ihn forderte und er sich nicht in der Gefahr des "Multikulti-Experten" sieht. Neue Folgen ab 14. August auf ORF1

Es geht ab im Bezirke Ottakring. Chefinspektor Mosbacher (Serge Falck) ist fix und foxi vom Life Ball. Bei der Verkehrskontrolle pascht die Beifahrerin dem tätowierten Mann im Unterleiberl ab. Der wiederum will nur ins Röhrl blasen, wenn Kommandantin Rauper (Kristina Bangert) schön "bitte" sagt.

Bezirksinspektorin Leila Mikulov (Claudia Kottal) schlägt sich unterdessen mit einem Unbekannten herum, der Frauen in Hauseingänge zerrt, versucht, sie zu küssen, und dann mit deren Handtasche abhaut. Der Herr Inspektor Thaler (Michael Steinocher) und die Frau Inspektor Zauner (Cornelia Ivancan) haben ein Gspusi, dann verschwindet ein Kind, einen Toten gibt es auch, und das ist noch immer nicht alles, was sich am Beginn der neuen Staffel der Copstories ab 14. August auf ORF 1 um 20.15 Uhr ereignet.

Schnell geschnitten, geschickt verwoben, nah an der Realität

Menschen, Schicksale, kleine und schwere Verbrechen, schnell geschnitten, geschickt miteinander verwoben und möglichst nahe an der Realität: Damit überzeugen die Copstories seit 2013, anfangs nach dem Vorbild der niederländischen Serie Van Speijk.

Zur Ehre, bei den Copstories Regie zu führen, kam Umut Dag unverhofft und wohl auch ungewollt. Dag sprang für den erkrankten Christopher Schier ein und brachte zu Ende, was dieser in Teilung mit Michi Riebl (Schnell ermittelt) angefangen hatte. "Wir mussten das Beste daraus machen", sagt Dag im Podcast DER STANDARD-Serienreif.

(Doris Priesching, 8.8.2018)