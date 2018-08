Bilbaos Arrizabalaga wird teuerster Torhüter der Welt

Der Baske soll bei Chelsea Courtois nachfolgen, der mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht wird

Bilbao – Der mit einem Wechsel zu Chelsea in Verbindung gebrachte spanische Fußball-Nationaltorhüter Kepa Arrizabalaga hat die in seinem Vertrag mit Athletic Bilbao festgeschriebene Ablösesumme von 80 Millionen Euro hinterlegt. Das habe die spanische Profiliga am Mittwoch bestätigt, teilte Bilbao auf Twitter mit.

Nach Medienberichten steht der 24-Jährige vor einem Wechsel zu Chelsea in die englische Premier League. Der Torhüter soll bei den Blues den Belgier Thibaut Courtois ersetzen, der offenbar zu Champions-League-Sieger Real Madrid wechseln will. Kepa würde Alisson als teuersten Torhüter aller Zeiten ablösen. Der Brasilianer war erst im Juli für kolportierte 75 Millionen Euro von der AS Roma zu Liverpool gewechselt. (APA, 8.8.2018)