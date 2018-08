In memoriam Elisabeth Heller: ORF zeigt am Sonntag das Porträt "Die Jahrhundertfrau"

Mutter von André Heller verstarb kurz von ihrem 104. Geburtstag

Wien – Der ORF ändert in memoriam Elisabeth Heller sein Programm und zeigt am Sonntag, dem 12. August 2018, um 23.00 Uhr in ORF 2 "Die Jahrhundertfrau" – ein 2012 entstandenes Filmporträt der Mutter von André Heller von dem Filmemacherinnen Isolde von Mersi und Beate Thalberg.

Das Ende des österreichischen Kaiserreiches, zwei Weltkriege, die Geburt zweier Kinder, den Siegeszug des Computers und ihren eigenen, stillen Weg zur Unabhängigkeit: All das und noch viel mehr hat Elisabeth Heller in ihrem bewegten Leben erfahren. Am 9. August wäre sie 104 Jahre alt geworden. Zwei Tage davor starb sie.

Aufgrund der Programmänderung entfällt die "Alltagsgeschichte – Tätowiert". (red, 8.8.2018)