Der Bodensee ist auf Instagram Österreichs beliebtester See

Auswertung durch APA-DeFacto – Wörthersee und Neusiedler See auf den Plätzen zwei und drei – Was den Grünen See so besonders macht

Der Bodensee hat unter den österreichischen Badeseen mit Abstand die meisten Postings im sozialen Netzwerk Instagram. Das ergab eine von APA-DeFacto durchgeführte Auswertung der Hashtag-Präsenzen von insgesamt 100 solcher Gewässer. Auf den Plätzen zwei und drei liegen der Wörthersee und der Neusiedler See.

Eine Million Postings

Unter dem Hastag #Bodensee fand die auf Medienbeobachtung spezialisierte Unit der APA – Austria Presse Agentur fast eine Million Postings. Der Wörthersee auf Platz zwei kam auf gut eine Viertelmillion. Mögliche Erklärungen für die Dominanz des westlichsten Sees Österreichs sind seine Ausdehnung – er ist 25 Mal größer als der Wörthersee – sowie der Umstand, dass er an drei deutschsprachige Länder grenzt und mit der Blumeninsel Mainau auf deutschen Staatsgebiet über einen Magneten für fotoaffine Touristen verfügt.

Kärnten und Oberösterreich

Der Wörthersee ist einer von sechs Seen in Kärnten, die sich unter den 20 präsentesten österreichischen Badeseen finden. Ebenso viele sind es in Oberösterreich, wobei der größte von ihnen, der Attersee, im Österreich-Ranking mit mehr als 78.000 Postings hinter dem burgenländischen Neusiedler See – gut 81.000 Postings – Platz vier belegt. Auf Rang fünf findet sich der Achensee in Tirol.

Grüne See klein, aber groß auf Instagram

Die meisten Postings in Relation zur Ausdehnung hat der Grüne See in der Obersteiermark. Zu dem kleinen Karstsee fand APA-DeFacto mehr als 23.000 Beiträge auf Instagram. Pro Quadratmeter erreichte er damit etwa 25 Mal mehr Postings als der Wörthersee. Der Grüne See war 2014 in der ORF-Show "9 Plätze – 9 Schätze" zum schönsten verborgenen Platz gekürt worden. International bekannt wurde er via Facebook durch den US-Schauspieler Ashton Kutcher. (APA, 08.08.2018)