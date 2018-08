Österreich bei Schutz von Eigentum weltweit auf Rang 15

Die Republik liegt damit hinter den USA, aber noch vor Deutschland

Wien – Österreich liegt beim Schutz von Eigentum unter 125 Ländern weltweit wie im Vorjahr auf Rang 15. Auf Rang eins liegt Finnland, vor Neuseeland, der Schweiz, Norwegen und Singapur. Österreich liegt nur einen Platz hinter den USA und einen vor Deutschland, zeigt der am Mittwoch von der Property Rights Alliance (PRA) veröffentlichte "International Property Rights Index".

foto: apa/ipri

Österreich gehört zu den Ländern, wo alle untersuchten Indikatoren signifikant im positiven Bereich sind, heißt es in dem Bericht. Das gelte nicht nur für die Wirtschaftsleistung, sondern speziell auch für Faktoren wie Freiheit, Sozialkapital und Informationsgesellschaft. Auch haben die Bürger gute Entwicklungschancen.

Besser Schutz von geistigem Eigentum

Verbessert hat sich Österreich in der Unterkategorie "Schutz von geistigem Eigentum". Eine erfreuliche Bewertung kann Österreich auch bei der Gleichstellung von Frauen in Bezug auf Eigentumsrechte verbuchen: Hier gibt es die vollen zehn Punkte. 14 Länder können sich über die Top-Bewertung in dieser Kategorie freuen, darunter 11 EU-Staaten sowie Island, Dominikanische Republik und Panama.

Guter Schutz vor allem von geistigem Eigentum sei ein wesentlicher Faktor dafür, dass heimische Unternehmen in Forschung und Entwicklung neuer Produkte investieren können, schreibt Barbara Kolm, Direktorin des Austrian Economics Center (AEC), das gemeinsam mit der Property Rights Alliance (PRA) den Index veröffentlicht, anlässlich der Veröffentlichung in einer Aussendung. "Marken- und Patentschutz schafft Innovationsanreize, die letztlich uns allen als Konsumenten zu Gute kommen."

Unzureichender Schutz

Laut PRA leiden weltweit sechs Milliarden Menschen unter einem unzureichenden Schutz ihrer Eigentumsrechte. Nur 758 Millionen Menschen – 13 Prozent der Weltbevölkerung – genießen einen angemessenen Schutz für ihre kreativen Arbeiten, ihre Erfindungen und ihr Privateigentum.

Gemessen werden für den Index das rechtliche und politische Umfeld, der physische Eigentumsschutz und der intellektuelle Eigentumsschutz. Am Ende des Rankings kommen Haiti, Jemen und Venezuela. Deutliche Verbesserungen attestiert der Index Aserbaidschan, Ukraine, Russland, Moldawien und Zypern. Insgesamt hat es eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr gegeben. (APA, 8.8.2018)