Facebook antwortet UniCredit: "Wir arbeiten für sichere Plattformen"

Mustier hatte dem US-Konzern Mangel an ethischem Verhalten vorgeworfen

Facebook antwortet dem CEO der Bank-Austria-Mutter UniCredit, Jean Pierre Mustier, der am Dienstag angekündigt hatte, jeden Kontakt zu Facebook abgebrochen zu haben. "Wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen, um unsere Plattformen noch sicherer zu gestalten", hieß es in einer Presseaussendung von Facebook.

"Wir nehmen alle Feedbacks ernst. Unsere Kunden sind an Personen interessiert wie wir. Einige von ihnen haben die Inserate ausgesetzt, andere haben uns ihre Unterstützung für die Maßnahmen bekundet, die wir zum Schutz der Informationen der Personen ergreifen", so Facebook.

"Wir sind der Ansicht, dass sich Facebook nicht auf angemessene und ethische Weise verhält", hatte Mustier am Dienstag in Mailand bei der Vorstellung der Halbjahresergebnisse bekanntgegeben.

Facebook will eigenen Angaben zufolge seine Dienste ausweiten und ist deshalb mit Banken in Kontakt. Zugleich könnten Finanzinstitute dadurch ihr Angebot verbessern, teilte das soziale Netzwerk am Montag mit. Der deutschlandweit für Facebook zuständige Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar äußerte gegenüber Reuters massive Bedenken. (APA, 8.8.2018)