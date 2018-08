Als Digital Native HOFER mitgestalten

Sie gestalten schon heute den Erfolgskurs von morgen mit, Technikaffinität und Kreativität sind ihr Trumpf: Digital Natives nehmen bei HOFER die Customer Journey genau ins Visier und sorgen für digitale Innovation und Kundeninteraktion.

Sprechen Sie digital? Für HOFER-Mitarbeiterin Kristina Mociljanin sind die Begriffe Customer Experience und Data Driven Marketing keine Fremdwörter, sondern "daily business". Die Online-Expertin ist eine der kreativen Köpfe, die für HOFER den Weg in die Zukunft gestalten – mit Leidenschaft und Innovationsfreude. Die 24-Jährige ist im Bereich "Customer Interaction" verantwortlich für die mobile Kundenkommunikation von HOFER. Zwischen Stand-up-Meetings und Konzeptionsworkshops geht Kristina Mociljanin in der Unternehmenszentrale in Sattledt in Oberösterreich der Frage nach, wie die Zielgruppen von morgen aussehen und mit welchen Tools man sie erreicht.

Was schätzen Sie besonders an Ihrer Arbeit?

"In einem Wort beschrieben? Die Abwechslung! Die Digitalisierung ist schnelllebig: Ständig gibt es neue, spannende Trends, die wir unter die Lupe nehmen. Wir stellen uns die Frage: Welchen Service benötigt unser Kunde, zu welchem Zeitpunkt und über welchen Kanal? Die Systeme, Tools und Möglichkeiten entwickeln sich rasant weiter. So gibt es in meinem Aufgabengebiet immer neue Herausforderungen. Zudem arbeiten wir eng mit Datenanalysten, Marketing-Spezialisten und Profis aus dem Business Development zusammen. Durch diesen Austausch kann ich nicht nur über den Tellerrand schauen, sondern auch von der Expertise der Kollegen profitieren. Was ich sehr schätze: dass ich in meinem Job Kreativität, Innovationsfreude und IT-Know-How optimal verbinden kann!"

Inwiefern haben sich Ihre Vorstellungen vom Job mit der Realität gedeckt?

"Zu 100 Prozent, ich fand Digitalisierung schon immer spannend. Es beeindruckt mich, wie schnell Neuerungen passieren – schon alleine während meiner Studien an der FH Steyr sowie an der FH Burgenland hat sich in der Online-Welt richtig viel getan. Die Ausbildung war sehr praxisorientiert. Ich hatte bereits im Studium die Chance, an realen Projekten mitzuarbeiten. Wir haben beispielsweise eine Landingpage programmiert und mittels SEO-Optimierung unseren Blog im Suchmaschinen-Ranking weiter nach oben gepusht. Nach dem Abschluss war es mir besonders wichtig, einen spannenden Job mit fachlichen Entwicklungsmöglichkeiten an der Schnittstelle IT und Marketing zu finden. Diese Erwartungen werden bei HOFER mehr als erfüllt."

An welchen Projekten arbeiten Sie derzeit mit?

"Die Bandbreite ist riesig: Wir optimieren etwa laufend die Themenwelt auf hofer.at und bauen die digitalen Touchpoints aus. Es ist für mich einfach beeindruckend, Websiten für eine so hohe Anzahl an Besuchern zu gestalten und programmieren zu lassen und darüber hinaus eine optimale Nutzung für diese User sicherzustellen. Konzeptionelles Arbeiten trifft operative Umsetzung: Diese fachliche und methodische Abwechslung macht ganz klar den Reiz aus. Und, dass man dabei nicht im ‚stillen Kämmerlein‘ arbeitet, sondern in einem Team aus Experten, sei es aus den Bereichen Grafikdesign oder Brand Management, zusammenarbeitet."

Welche Tipps geben Sie Digital Natives, die die Zukunft des Handels bei HOFER mitgestalten möchten?

"Ob Daten- oder Online-Marketing-Spezialist: Gerade was die Digitalisierung betrifft, muss man den Trends stets auf der Spur sein. Dafür ist Leidenschaft und Lernbereitschaft unumgänglich. Gibt es gewisse Bereiche, für die man sich besonders interessiert, kann ich nur einen Tipp geben: Recherchieren, einlesen, Quellen anzapfen – nur so bleiben wir up-to-date. HOFER unterstützt diese fachliche Spezialisierung beispielsweise durch Workshops."