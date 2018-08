Sie waren auf der Suche nach einem WG-Zimmer, haben aber Ihren Ehepartner gefunden? Sie haben Ihre großzügige Dachgeschosswohnung gegen ein Tiny House getauscht? Sie sind monatelang durch die Handwerkerhölle gegangen, leben aber jetzt in einem völlig revitalisierten Bauernhaus?

So vielseitig die Immobilienangebote auf derStandard.at/Immobiliensuche sind, so spannend sind die Geschichten dahinter. Und genau diese können Sie nun in der Reihe "Hinter der Fassade" teilen.

Wie haben Sie Ihre Immobilie gefunden, warum sollte es unbedingt diese sein, und was macht Ihr Zuhause so besonders? Haben Sie Erfahrungen, Tipps und Empfehlungen, die Sie an andere Leser weitergeben möchten? Die STANDARD-Community ist gespannt und freut sich auf Ihre Geschichte – denn jedes Zuhause hat etwas zu erzählen.

So machen Sie mit:

1. Schicken Sie ein Foto und einen kurzen Text zu Ihrer Immobilie per E-Mail an: hinterderfassade@derStandard.at.

2. Sobald Ihre Geschichte ausgewählt wurde, meldet sich ein STANDARD Mitarbeiter bei Ihnen. Im Anschluss schreiben Sie dann einen Artikel auf derStandard.at/Immobilien – evtl. auch mit einem Fotoshooting bei Ihnen.

3. Ab Oktober 2018 wird jeden Monat eine neue Immobiliengeschichte auf derStandard.at/Immobilien präsentiert.

DER STANDARD freut sich schon auf Ihren Beitrag!