Beate Schrott stürmt ins Halbfinale

Viertschnellste Zeit im Vorlauf – Schrott: "Packe das gerade gar nicht"

Berlin – Beate Schrott hat sich am Mittwoch bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin für das Halbfinale im 100-m-Hürdensprint am Donnerstag qualifiziert. Mit der Saisonbestleistung von 13,06 Sekunden erreichte sie die viertschnellste Zeit im Vorlauf. 13 Athletinnen, darunter die Österreicherin Stephanie Bendrat, waren gemäß Europabestenliste 2018 für das Halbfinale vorqualifiziert.

"Wahnsinn! Drei Jahre ist es her, dass ich so eine Zeit gelaufen bin. 2015 bin ich das letzte Mal unter 13 Sekunden gewesen. Es ist unglaublich, ich packe das gerade gar nicht", sagte Schrott. (APA, 8.8.2018)