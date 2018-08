Snapchat verliert drei Millionen aktive Nutzer

Trotz sinkender Nutzerzahlen verzeichnet Snapchat ein Umsatzplus

In den letzten drei Monaten sank die Zahl der täglich aktiven Nutzer von 191 Millionen auf 188 Millionen, wie die Snapchat-Mutter "Snap" am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Im Vergleich zum ersten Quartal diesen Jahres bedeutet dies einen Rückgang der Nutzerzahlen um zwei Prozent. Erstmals in der Firmengeschichte verliert Snapchat somit Nutzer.

Umsatzplus

Snapchat konnte trotz sinkender Nutzerzahlen seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 44 Prozent auf 262 Millionen US-Dollar steigern. Zudem verringerte Snapchat den Nettoverlust von 443 Millionen im Vorjahr auf 353 Million US-Dollar. Diese Zahlen übertreffen die ursprünglichen Prognosen der Analysten. In anderen Worten: Snapchat verliert zwar Nutzer, macht aber deutlich mehr Umsatz.



Kursanstieg der Aktie

Seit Juni 2018 verzeichnet die Snapchat-Aktie nach einer seit Februar anhaltenden Talfahrt erstmals wieder einen längerfristigen Kursanstieg. Zu dem Kursanstieg trug auch die Ankündigung des saudischen Milliardärs Al-Walid bin Talal bei, der bei der Snapchat-Mutter "Snap" als Investor einsteigt.

In einer Aussendung gab Snapchat-Chef Evan Spiegel bekannt: "Wir sind begeistert von den Fortschritten, die wir gemacht haben, und optimistisch angesichts der Gelegenheit, die vor uns liegen." Trotz sinkender Nutzerzahlen kamen die Quartalszahlen bei den Anlegern gut an. So legte die Aktie nachbörslich um acht Prozent zu.

Redesign der App

Snapchat hat heuer seine Snapchat-Anwendung neu gestaltet – auch, um Wünschen der Werbebranche entgegenzukommen. Diese Änderungen hätte gleichzeitig aber auch das Wachstum der Nutzerzahlen behindert, so Spiegel am Dienstag.

Zudem führte Snapchat im April diesen Jahres mit dem Gruppen-Videochat ein neues Feature ein. Bis zu 16 Nutzer können nun gemeinsam mit der App Videochats führen.

Rückgang der Nutzer bei Twitter und Facebook

Nicht nur Snapchat ist von einem Nutzerrückgang betroffen. Facebook und Twitter haben einräumen müssen, dass ihre Nutzerzahlen sinken. Twitter begründete den Rückgang mit einer groß angelegten "Aufräumaktion", bei der angeblich viele Fake-Accounts gelöscht wurden. (mapa, apa, 08.08.2018)