Argentiniens Senat stimmt über Legalisierung von Abtreibung ab

Eine Mehrheit für die Gesetzesvorlage im Oberhaus ist ungewiss, der Einfluss der katholischen Kirche im Land ist sehr groß

Buenos Aires – In Argentinien gilt ein besonders strenges Abtreibungsgesetz: Der Abbruch einer Schwangerschaft gilt als "Delikt gegen das Leben" und ist nur nach einer Vergewaltigung oder bei Lebensgefahr für die Schwangere gestattet. Ein neuer Gesetzesentwurf will Abtreibung nun bis zur 14. Schwangerschaftswoche erlauben, der argentinische Senat stimmt am Mittwochabend darüber ab.

Das Abgeordnetenhaus sprach sich Mitte Juni bereits mit einer knappen Mehrheit von 129 zu 125 Stimmen für den Entwurf aus. Sogar Argentiniens konservativer Präsident Mauricio Macri, der von sich selbst sagt, er sei "für das Leben", gestand zumindest ein, dass es Zeit für eine "reife und verantwortungsvolle Diskussion" über das Thema sei.

Dennoch sieht es derzeit – auch wegen des großen Einflusses der katholischen Kirche – nicht nach einer Mehrheit im Senat aus. Der argentinische Papst Franziskus schickte einen Brief an die argentinischen Bischöfe und forderte sie auf, für "Leben und Gerechtigkeit" einzutreten. Die Befürworter des Gesetzesentwurfs hoffen aber noch auf einen Umschwung im letzten Moment.

Bereits zahlreiche Versuche

Die neue Initiative – die auch vorsieht, dass staatliche und private Kliniken den Eingriff kostenlos vornehmen – ist innerhalb der vergangenen zwölf Jahre der siebente Anlauf zur Legalisierung. Die vergangenen sechs Versuche verliefen ohne Debatte im Sand. Auch Expräsidentin Cristina Kirchner, unter deren Regierung etwa die Ehe für alle eingeführt wurde, gab kein grünes Licht für eine Debatte über ein Abtreibungsgesetz.



2004 schätzte das Gesundheitsministerium, dass bis zu 500.000 Abtreibungen pro Jahr geheim durchgeführt würden. Wenn es sich die Frauen leisten können, finden sie einen Arzt in einer privaten Klinik oder Praxis. Wenn sie arm sind, findet die Abtreibung oft unter unsicheren Bedingungen statt. Verlässliche Zahlen gibt es nicht, je nach Quelle sterben in Argentinien aber jährlich zwischen 50 und 100 Frauen an den Folgen einer illegalen Abtreibung – vor allem Frauen aus armen Verhältnissen. In einer Privatklinik kostet ein Eingriff zwischen 1.000 und 1.500 Dollar – ein Betrag, der das Monatseinkommen vieler Menschen übersteigt. (maa, 8.8.2018)