Mod integriert "Herr der Ringe"-Universum in "Age of Empires 2"

Seit sechs Jahren in Entwicklung, bietet 18 Reiche, hunderte neue Einheiten und Gebäude

"Age of Empires 2" gilt vielerorts trotz seines hohen Alters nach wie vor als eines der besten Echtzeitstrategiespiele. Eine Mod macht das Game vorallem für "Herr der Ringe"-Fans nun noch um ein Stück besser. "Tales of Middle Earth" bringt das Tolkien-Universum in das Spiel aus dem Jahr 1999. Zu 100 Prozent fertig ist die Mod selbst nach sechs Jahren Entwicklung noch nicht, sie steht allerdings zum Download zur Verfügung und ist auch schon spielbar.

18 Reiche, neue Karten, Einheiten und Gebäude

Laut der offiziellen Beschreibung bietet "Tales of Middle Earth" 18 spielbare Reiche, darunter die Elfen, Haradrim, und Easterlings. Mordor und Angmar ist freilich auch inkludiert. Auch die Karten sind dem Tolkien-Werk nachempfunden. Insgesamt werden hunderte neue Einheiten, hunderte neue Gebäude und auch Wunder aus Mittelerde versprochen. Änderungen an der Wirtschaft und Kämpfen auf hoher See wurden ebenso vollzogen.

Installation sehr einfach

Die Mod kann hier kostenlos heruntergeladen werden. Die Installation ist mittels ausführbarer .exe-Datei sehr einfach gehalten. (red, 08.08.2018)