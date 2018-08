Nur noch vereinzelte Verspätungen nach Terminalsperre in Frankfurt

Betrieb soll sich im Laufe des Vormittags wieder vollkommen normalisieren

Frankfurt – Nach der Teilräumung eines Terminals am Flughafen in Frankfurt am Main kommt es auch am Mittwoch noch vereinzelt zu Verspätungen. Es gebe noch "geringfügige Auswirkungen", sagte ein Flughafensprecher am Mittwoch. Im Laufe des Vormittags werde sich der Flugbetrieb aber wieder normalisieren.

Am Dienstag waren wegen einer Sicherheitspanne 80 Flüge am Frankfurter Flughafen annulliert worden. Nach Angaben der deutschen Bundespolizei hatte eine Kontrolleurin eine französische Familie trotz eines positiven Sprengstofftests weiter geschickt. Die Polizei evakuierte daraufhin die betroffenen Bereiche und suchte nach der vierköpfigen Familie. Die Beamten fanden die Familie schließlich, befragten sie und ließen sie anschließend weiterreisen.

Etwa drei Stunden nach der Sperrung gab die Bundespolizei das Terminal wieder frei. Allerdings mussten auch die Mitarbeiter des Flughafens und der Fluglinien ihre Arbeitsplätze verlassen, weshalb der Betrieb erst nach und nach wieder anlaufen konnte. Den 80 Ausfällen stehen an dem Tag rund 1.500 geplante Starts und Landungen gegenüber. (APA, 8.8.2018)